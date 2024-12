Оңтүстік Кореяда жолаушылар ұшағы апатқа ұшырады

29 желтоқсанда Jeju Air ұшағы Муан әуежайына қонатын кезде апатқа ұшырады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Yonhap агенттігінің хабарлауынша, ұшақта кемінде 181 адам болған. Ұшақ ұшу-қону жолағынан шығып кетіп, қатты жылдамдықпен қоршауға соғылған. Алдын ала мәлімет бойынша, барлығы қаза тапқан, тек екі адам адам қалған.

NOW - A plume of dark gray smoke rises at Muan International Airport in South Korea, after a Jeju Air plane carrying 175 passengers and six flight attendants veered off the runway and crashed into a fence pic.twitter.com/7yHFbjC4G9 — Overton (@overton_news) December 29, 2024

"Ішінде 175-ке жуық жолаушы мен алты экипаж мүшесі болған ұшақ Бангкоктан қайтып келе жатқан", - деп хабарлады агенттік.

Airplane veers off runway, crashes at airport in S. Korea's Muan https://t.co/7YoZZBs5FD — Yonhap News Agency (@YonhapNews) December 29, 2024

Апатқа ұшыраған Jeji Air Boeing 737 ұшағының бортында Оңтүстік Кореяның 173 азаматы мен екі Таиланд азаматы болған, деп хабарлады Yonhap.

Қазір әуежайда құтқару операциясы жүріп, құзырлы органдар оқиғаның себебін анықтап жатыр.

‼️Footage showing the crash of the plane in South #Korea’s #Muan International Airport earlier; number of casualties has risen to 28, per Yonhap. https://t.co/J9vXhbosLH pic.twitter.com/StUxG6QDok — SyrianOSINT (@SyrianOsint) December 29, 2024

Yonhap ұшақтың ұшып көтерілген кезде құстармен соқтығысқанын жазды. Бұл шассидің істен шығуына себеп болған.

Президент міндетін атқарушы Чхве Сан Мок тиісті мемлекеттік органдарға ұшақ апатынан кейінгі құтқару жұмыстарын жүргізуге бар күш-жігерін салуды тапсырды.

Видеода құстың Boeing 737 ұшағының қозғалтқышына соғылған сәті көрсетілген.

The plane involved in the Muan Airport accident appears to have had a small explosion mid-air. Was it caused by a bird strike while in the air?

pic.twitter.com/rKYO89Or6q — ZAMZAM NEWS (@zamzamafg) December 29, 2024

Муан апаты – Оңтүстік Кореяның ең ірі әуе тасымалдаушысы Jeju Air-дің 20 жылдық тарихындағы алғашқы ұшақ апаты. Компания Boeing 737-800 ұшағын 2017 жылдан бері пайдаланады, оған дейін ол Ryanair компаниясына тиесілі болды.

28 confirmed dead from 2 rescue sources

At about 9:00, Jeju airlines plane bound for Muan from Bangkok crashed

Crash of fence of outer wall during landing

175 passenger on board and 6 crew members

Reduced fuselage landing speed, but could not avoid collision pic.twitter.com/JDoF4jmDHe — Umair Javed (@umairjaved1591) December 29, 2024

Сондай-ақ аман қалған 33 жастағы стюардессаның ауруханада жатқаны белгілі болды. Оның өміріне қауіп төніп тұрған жоқ, бірақ ол қатты күйзеліске ұшыраған. Өртті сөндіруге 80 өрт сөндіру бригадасы жұмылдырылды. Оқиға орнында дәрігерлер жұмыс істеп жатыр.