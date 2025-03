Венгрияда балалы әйелдерге салынатын салық жойылады

Бір баласы бар әйелдер 30 жасқа толғанша табыс салығын төлемейді, ал екі және одан да көп балалы аналар өмір бойына салықтан босатылады. Бұл туралы елдің премьер-министрі Виктор Орбан әлеуметтік желідегі парақшасында хабарлады.

Hungary is making history with the largest tax cut in Europe & the entire Western world!



We are building the world’s first family-centred economy:

👶 One-child mothers exempt from income tax until they turn 30.

👩‍👧‍👦 Two or more children? No income tax for life!



Securing the… pic.twitter.com/iGY96p5LiZ