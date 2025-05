Ватиканда ақ түтін шықты: жаңа Рим Папасы сайланды

Шетелдік БАҚ-тың жазуынша, 7 мамырдан бері Ватиканда оқшауланған 133 кардиналдың арасынан Конклав жаңа Папаны таңдады.

Алайда Рим-католик шіркеуінің 267-ші жаңа көшбасшысы кім екені әзірше белгісіз. Оның есімі жақын арада жарияланады.

BREAKING: Habemus Papam!

White smoke has risen from the chimney of the Sistine Chapel, signaling the College of Cardinals has chosen a new pope. Of the 133 cardinals sequestered in the Vatican since May 7, one has now been elected as the 267th leader of the Roman Catholic Church.… pic.twitter.com/03GWxLOZLy