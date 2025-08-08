ІІМ: Жалған хабарлама үшін жауапкершілік қатаң
Мәселен, түнгі уақытта 102 нөміріне екі сағаттың ішінде екі рет белгісіз ер адам қоңырау шалып, Гагарин және Қамзин көшелеріндегі үйлердің бірінде ауыр қылмыс жасалғанын айтып, өзін сол оқиғаның куәсі ретінде таныстырған.
Сонымен қатар, біреулер оны "жала жауып, жазықсыз кінәлі етпек" деп мәлімдеген. Хабар түскен бойда жедел-тергеу тобы көрсетілген мекенжайларға дереу жетті.
Алайда оқиға орнынан күдікті де, қылмыстың ешбір ізі де табылмады. Тексеру барысында аталған деректер расталмады.
"Іздестіру шаралары барысында екі рет қоңырау шалған ер адам анықталып, полиция бөліміне жеткізілді. Оның әрекеті мен мінез-құлқы күмән тудырғандықтан, медициналық тексеруге жіберілді. Дәрігерлердің қорытындысы бойынша ол арнайы медициналық мекемеге жатқызылды. Сонымен қатар, арнаулы қызметтерді көрінеу жалған шақырғаны үшін ер адамға әкімшілік құқықбұзушылық туралы хаттама толтырылды", – дейді Павлодар облысы полиция департаменті.
Айта кетейік, жыл басынан бері полицияға 146 жалған хабарлама тіркелген. Барлық құқық бұзушылар тиісті жауапкершілікке тартылды. Полиция азаматтарға ескерту жасайды: жалған хабарламалар – бұл тек тәртіп бұзу ғана емес, сонымен қатар төтенше жағдайлар қызметінің уақытын, күш-қуатын зая кетіретін әрекет.
Мұндай жағдайда олар шын мәнінде көмекке мұқтаж жанның өмірін сақтап қала алмауы мүмкін. Сол себепті мұндай әрекеттерге заңмен тыйым салынған – ол үшін әкімшілік жаза да, кей жағдайда қылмыстық жауапкершілік те қарастырылған.