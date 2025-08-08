Оңтүстік Кореяда Қазақстан азаматтарына жұмыс табу бұрынғыдан оңайырақ болады
Аталған мәселе ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау бірінші вице-министрі Асқарбек Ертаев пен Корея Республикасының Қазақстан Республикасындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі Чжо Тэ-иктің екіжақты кездесуі барысында талқыланды.
Келіссөздер барысында тараптар елімізді оңтүстіккореялық шетелдік азаматтарға жұмыс істеуге рұқсат беру жүйесіне – Employment Permit System (EPS) енгізу бойынша алдағы қадамдарды талқылады.
Асқарбек Ертаев Чжо Тэ-икті қазақстандық азаматтардың Корея Республикасында заңды, қауіпсіз және тәртіпке келтірілген жұмысқа орналасуын қамтамасыз ету бойынша Қазақстан қабылдап жатқан шаралар кешені туралы хабардар етті.
Тараптар осы саладағы ынтымақтастықты нығайтуға келісті.
Вице-министр Корея Республикасының Елшілігіне сындарлы және татымды диалог үшін алғысын білдірді.
Айта кетсек, Employment Permit System (EPS) - Оңтүстік Кореяға шетелден келген біліктілігі төмен жұмысшыларға арналған мемлекеттік нұсқаулық. Бұл бағдарлама жұмысшыларды іріктеу саласындағы сыбайлас жемқорлықпен күреске бағытталған.