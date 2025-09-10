#Қазақстан
Қоғам

Оңтүстік Кореяда жұмыс істеу: Еңбек министрлігі 2025 жылдың соңына дейін келісімді ратификациялауға үмітті

Светлана Жакупова, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.09.2025 16:45 Фото: primeminister.kz
2025 жылғы 10 қыркүйекте Мәжіліс кулуарында Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Светлана Жақыпова қазақстандықтардың Оңтүстік Кореяда заңды түрде еңбек етуіне мүмкіндік беретін құжаттың әлі күнге дейін неге ратификацияланбағанын түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Светлана Жақыпова өз ведомствосына бағытталған сынмен келісті.

"Бұл келісімді, оның қол қойылуын біз шынымен создық. Бұған бірнеше себеп бар. Ең алдымен Кореяда болған өзгерістер: президенттің ауысуы, еңбек министрінің ауысуы және басқа да факторлар. Мұның бәрі біраз уақытты алды", – деді ол.

Сонымен қатар министр құжаттың екі жақпен осы жылдың соңына дейін мақұлданатынына үміт білдірді.

Ал Мәжіліс депутаты Нартай Сарсенғалиевтің дерегінше, бүгінде Оңтүстік Кореяда шамамен 16 мың қазақстандық бар, олардың 70 пайызы заңсыз жұмысшы мәртебесінде.

Айта кетейік, 2025 жылғы 9 қыркүйекте Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі (ЕХӘҚМ) қазақстандықтардың Кореяға көші-қонына бақылауды күшейтетіні хабарланған еді.

