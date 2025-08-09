Трамп Путинмен кездесудің күнін және өтетін орнын атады
Трамптың айтуынша, олар 15 тамызда Аляскада кездеседі. Бұл туралы АҚШ президенті өзінің Truth Social атты жеке әлеуметтік желісінде мәлімдеді.
"АҚШ президенті мен Ресей басшысы Владимир Путин арасындағы көптен күткен кездесу келесі жұмада, 2025 жылғы 15 тамызда, Аляска штатында өтеді. Толығырақ ақпарат кейін жарияланады. Бұл тақырыпқа назар аударғандарыңызға рақмет!", - деді Дональд Трамп.
Ресей президентінің көмекшісі Юрий Ушаковтың сөзінше, Ресей мен АҚШ — жақын көршілер, сондықтан Путин мен Трамптың Аляскада кездесуі қисынды. Аляска мен Арктикада екі елдің экономикалық мүдделері тоғысады, ауқымды жобаларды іске асырудың да перспективалары бар. Оның сөзін Кремльдің Telegram-арнасы келтірді.
"Президенттер сөзсіз Украина дағдарысын ұзақмерзімді бейбіт жолмен реттеу нұсқаларын талқылауға баса назар аударады", - деп атап өтті Ушаков.
Келесі кездесуді Ресей тарапы өз аумағында өткізуді жоспарлап отыр. АҚШ президентіне тиісті шақыру да жолданған.
"Алдағы күндері Мәскеу мен Вашингтон Аляскадағы жоғары деңгейдегі кездесудің практикалық және саяси параметрлерін ең белсенді әрі қарқынды түрде пысықтауға кіріседі. Бұл, шамасы, оңай процесс болмайды, бірақ біз бұл іспен белсенді әрі табанды айналысамыз", - деді Юрий Ушаков.
Сарапшылардың пікірінше, егер кездесу Аляскада өтсе, бұл Путиннің 2015 жылы БҰҰ Бас Ассамблеясына барғаннан бергі АҚШ жеріне алғашқы сапары және Ресей басшысының Аляскаға тұңғыш рет баруы болмақ.