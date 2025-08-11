#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
Әлем

Трамп Путинмен кездесер алдында бірнеше маңызды мәлімдеме жасады

Дональд Трамп, Владимир Путин, Аляска, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.08.2025 21:50 Сурет: flickr/Gage Skidmore
АҚШ президенті Дональд Трамп 11 тамызда Ресей Федерациясының президенті Владимир Путинмен алдағы кездесуі түпкілікті емес екенін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұдан бөлек ол тағы мыналарды айтты:

  • Трамп Путинге Украинадағы қақтығысты тоқтатуды айтатынын жеткізді. "Сонымен, мен Владимир Путинмен сөйлесіп, оған: "Сіз бұл соғысты тоқтатуыңыз керек, оны аяқтауыңыз қажет", деп айтамын", - деді ол.
  • Трамп келіссөздер барысында Ресей мен Украина арасында территориялармен алмасу болатындығына сенетінін растады.
  • Сондай-ақ ол Аляскада Владимир Путинмен кездескеннен кейін Украина президенті Владимир Зеленскиймен сөйлесетінін мәлімдеді. Сондай-ақ, Трамп Зеленскийдің кездесуге қатысуы мүмкін екенін мойындады.
  • Трамп Мәскеумен арада сауда қатынастарын қалыпқа келтіруге мүмкіндік беретінін атап өтті және "Ресей Федерациясы өте құнды жер ресурстарына ие" деп сөзін толықтыра кетті.
  • Трамптың айтуынша, ол кездесудің алғашқы минуттарында-ақ Украина бойынша мәмілеге келуге болатын-болмайтынын түсіне алады.

Бұған дейін Украина тарапының бастамасымен Қасым-Жомарт Тоқаевтың Владимир Зеленскиймен телефон арқылы сөйлескені хабарланған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: