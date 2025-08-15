Трамп Путинмен кездесер алдында Лукашенкомен сөйлесті
Сурет: flickr/White House
АҚШ президенті Дональд Трамп 15 тамызда Беларусь президенті Александр Лукашенкомен 1 300 тұтқынды босату мәселесін талқылағанын хабарлады, деп жазады Zakon.kz.
Бұл туралы ол өзінің Truth Social әлеуметтік желісіндегі парақшасында жазды.
"Беларусь Республикасының аса құрметті президенті Александр Лукашенкомен тамаша әңгіме өткіздім. Қоңыраудың мақсаты – 16 тұтқынды босатқаны үшін алғыс айту. Сондай-ақ тағы 1 300 тұтқынды босату мүмкіндігін талқыладық. Әңгімеміз өте жақсы өтті", - деп жазды президент.
Оның айтуынша, олар көптеген тақырыпты, соның ішінде президент Путиннің Аляскаға сапарын да сөз еткен.
"Болашақта президент Лукашенкомен кездесуді асыға күтемін. Бұл мәселеге назар аударғаны үшін алғыс айтамын!", - деп қорытындылады Трамп.
Бұған дейін АҚШ президенті Дональд Трамп Вашингтоннан Анкориджге ұшып кеткенін хабарланған еді.
