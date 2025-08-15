Трамп Аляскаға ұшты
The Guardian және өзге де шетелдік БАҚ мәліметінше, АҚШ президенті Дональд Трамп мінген Air Force One ұшағы Эндрюс әскери базасынан Аляскаға бет алған. Бірнеше сағаттан кейін онда оның Ресей президенті Владимир Путинмен кездесуі жоспарланған.
JUST IN: President Donald Trump boards Air Force One as he departs for high-stakes summit with Russian President Vladimir Putin in Alaska.— ABC News (@ABC) August 15, 2025
Follow live updates: https://t.co/vOBfs02NnM pic.twitter.com/LYHA16BM1P
Ұшар алдында ол журналистермен сөйлеспей, үнсіз ұшаққа мініп, база қызметкерлеріне қол бұлғаумен шектелді.
Trump departs for Alaska ahead of meeting with Putin, Reuters reports pic.twitter.com/azbp9SWs0f— UATV English (@UATV_en) August 15, 2025
Онымен бірге Анкориджге мемлекеттік хатшы Марко Рубио, сауда министрі Говард Лютник, қаржы министрі Скотт Бессент, президенттің арнайы өкілі Стив Уиткофф және Орталық барлау басқармасының (ЦРУ) директоры Джон Рэтклифф аттанды.