Тоқаев Трампен кездеседі
Фото: zakon.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев АҚШ президенті Дональд Трампен кездеседі, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы 2025 жылғы 6 қарашада Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
"Мемлекет Басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың АҚШ президенті Дональд Трамппен кездесуі Астана уақыты бойынша сағат 04.00-де (Вашингтон уақыты бойынша сағат 18.00-де) күтіледі", - делінген хабарламада.
Еске салайық, бұған дейін Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың қатысуымен Қазақстан Республикасы және Америка Құрама Штаттары арасында аса маңызды минералдар саласы бойынша ынтымақтастық жөніндегі өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойылғанын хабарлаған едік.
Сондай-ақ Тоқаев Вашингтонда халықаралық нарыққа шыққан отандық ІТ стартаптармен танысты.
