Әлем

АҚШ Ақ үйі Трамп пен Зеленскийдің кездесу күнін атады

23.09.2025 09:08
23 қыркүйекте АҚШ президенті Дональд Трамп украиналық әріптесі Владимир Зеленскиймен кездеседі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Oxu.Az мәліметінше, бұл туралы Ақ үйдің баспасөз хатшысы Кэролайн Ливитт брифингте мәлімдеді.

"23 қыркүйекте ол БҰҰ Бас Ассамблеясының 80-сессиясына қатысып, әсіресе жаһандық институттардың әлемдік тәртіпке қалай әсер еткенін баяндайтын сөз сөйлейді және өз әлемдік көзқарасын айқын әрі конструктивті түрде ұсынады", – деді Ливитт.

Ақ үйдің баспасөз хатшысы сондай-ақ АҚШ президенті БҰҰ Бас хатшысы мен Украина, Аргентина және Еуропалық Одақ жетекшілерімен екіжақты кездесулер өткізетінін қосты.

Бұрын хабарланғандай, БҰҰ Бас Ассамблеясының 80-сессиясы шеңберінде Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Владимир Зеленскиймен кездесті.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
