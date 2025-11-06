#Халық заңгері
Қоғам

Тоқаев Рубиомен және Трамп әкімшілігінің басқа да өкілдерімен кездесті

Тоқаев Рубиомен және Трамп әкімшілігінің басқа да өкілдерімен кездесті, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.11.2025 19:25 Сурет: akorda.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев АҚШ мемлекеттік хатшысы Марк Рубиомен және Дональд Трамп әкімшілігінің басқа да өкілдерімен кездесті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қасым-Жомарт Тоқаевтың Вашингтонға сапары Мемлекеттік хатшы Марк Рубиомен, Сауда министрі Говард Латникпен, сондай-ақ АҚШ Президентінің Оңтүстік және Орталық Азиядағы арнайы өкілі Серджио Гормен кездесуден басталды.

Басқосуға қатысушылар екіжақты және өңірлік күн тәртібінің басты аспектілері жөнінде пікір алмасты.

Мемлекет басшысы Қазақстан мен АҚШ үшін жаңа жұмыс орындарын ашуға, өнеркәсіп пен бизнесті қолдауға септігін тигізетін экономикалық ықпалдастық арқылы стратегиялық серіктестікті одан әрі нығайтуға орайлы мүмкіндік туғанын атап өтті.

Президенттің айтуынша, еліміз АҚШ-пен түрлі деңгейде белсенді саяси байланыс орнатқан әрі сан қырлы ынтымақтастықты тереңдету бойынша конструктивті диалог жүргізуге дайын.

Айдос Қали
