  Ашық тақырып
  Қараңғы тақырып
  Жүйедегідей
Саясат

Трамп Қазақстанның "күш клубына" қосылғанын мәлімдеді

АҚШ президенті Дональд Трамп Қазақстанның Авраам келісімдеріне қосылуы туралы пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 07.11.2025 13:09 Сурет: akorda.kz
АҚШ президенті Дональд Трамп Қазақстанның Авраам келісімдеріне қосылуы туралы пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Truth Social әлеуметтік желісінде ол Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху мен Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев арасындағы маңызды телефон арқылы өткен әңгіме жайлы жазды.

"Қазақстан – менің екінші президенттік мерзімімде Авраам келісімдеріне қосылған алғашқы ел. Бұл – көптеген елдердің арасынан алғашқысы. Бұл әлемде өзара түсіністік көпірлерін орнатудағы маңызды қадам. Қазір көптеген мемлекеттер менің Авраам келісімдерімнің арқасында бейбітшілік пен өркендеуге қол жеткізу үшін кезекте тұр. Жақын арада ресми қол қою рәсімін жариялаймыз, ал басқа да көптеген елдер осы "КҮШ КЛУБЫНА" қосылуға ұмтылуда. Елдерді тұрақтылық пен өсім жолында біріктіру үшін әлі көп жұмыс атқару қажет – бұл нақты ілгерілеу мен нақты нәтиже. Бейбітшілік орнатушыларға – береке!" – деп жазды Дональд Трамп.

Авраам келісімдері – Израиль мен бірнеше араб мемлекеттері арасындағы қатынастарды қалыпқа келтіру туралы 2020–2021 жылдары жасалған бірқатар келісімдер. Атауы үш дінді біріктіретін пайғамбар Авраам есімімен байланысты.

Бұл келісімдердің жасалуында АҚШ-тың бұрынғы президенті Дональд Трамптың (2017–2021 жж.) бірінші әкімшілігі маңызды рөл атқарған. Авраам келісімдері аясында Израиль Біріккен Араб Әмірліктері, Бахрейн және Мароккомен бейбіт келісімдерге қол қойған болатын.

Бұған дейін Ақордада хабарланғандай, Ақ үйде Қазақстан, АҚШ президенттері мен Израиль премьер-министрі арасында телефон арқылы үшжақты әңгіме өтті. Кездесудің негізгі тақырыбы – Қазақстанның Авраам келісімдеріне қосылу ниеті болды.

