Трамп Иранның жоғарғы көшбасшысын жою себебін атады
Оның сөзінше, Иран оны екі рет өлтіруге әрекет жасады, бірақ американдық әскерилер Али Хаменеиға бірінші әрекет жасады.
"Мен оны (Хаменеи – ред.) ол мені жоймай тұрып көзін құрттым. Олар екі мәрте әрекет жасаған. Алайда бірінші болып мен әрекет еттім", – деп "Газета" басылымы Трамптың ABC телеарнасына берген сұхбатынан үзінді келтіреді.
Сонымен қатар, ол АҚШ Ирандағы операцияны "төрт-бес апта" бойы жалғастыратынын және әскерилердің жоспарының айтарлықтай алға шыққанын атап өтті.
Трамп американдық әскерлердің соққыларын тоқтатуы мүмкін екенін де айтты, егер Тегеран Вашингтонның келісім талаптарын орындаса, алайда қазіргі сәтте бұл болмаған.
АҚШ президенті Иран соңында АҚШ пен Израильдің талабына бағынады деп сенеді және Иран көшбасшысы лауазымына "үш өте жақсы" үміткері бар екенін жеткізді.
28 ақпан күні таңертең АҚШ пен Израиль Иранға қарсы әскери операцияны бастады. Американдық лидер халыққа жасаған үндеуінде АҚШ пен Израильдің Иранға жасаған соққыларын Иранның ядролық амбицияларынан бас тартқысы келмеуімен түсіндірді.
Нәтижесінде Иранның жоғарғы көшбасшысы Али Хаменеи қаза тапты. Оның орнына кейінгі көшбасшы тағайындалмаған еді.