Иранның Жоғарғы көшбасшысы қаза тапты
РИА Новости агенттігінің хабарлауынша, мәлімдемеде былай делінген:
"Ұлы Иран халқы, Иранның Жоғарғы көшбасшысы имам Хаменеи қаза тапты".
IRNA агенттігінің мәліметінше, Иран билігі қаза тапқан Жоғарғы көшбасшы Әли Хаменейге байланысты ел бойынша 40 күндік аза тұту жариялады. Сондай-ақ, алдағы 7 күн қаралы күндер деп жарияланып, жұмыс күндері емес деп белгіленді.
Иран президенті кеңсесі Жоғарғы көшбасшының қазасы жауапсыз қалмайтынын мәлімдеді.
БАҚ деректеріне сәйкес, Әли Хаменеи қаза тапқан сәтте жұмыс орнында болған. Ол Иранды 36 жыл бойы басқарған.
Бұған дейін кейбір БАҚ израильдік шенеуніктерге сілтеме жасап, Иранның Жоғарғы көшбасшысы Әли Хаменеи қаза тапты деп мәлімдеген еді. Сондай-ақ соққылар салдарынан Жоғарғы көшбасшының резиденциясы қирағаны хабарланған. Алайда сол кезде Иран тарапы бұл ақпаратты растаған жоқ.
АҚШ пен Израильдің шабуылдары салдарынан Иранда 200-ден астам адам қаза тапқан.