Қоғам

Тоқаевтың қатысуымен Қазақстан және АҚШ арасындағы меморандумға қол қойылды

Тоқаевтың қатысуымен Қазақстан және АҚШ арасындағы меморандумға қол қойылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.11.2025 19:51 Сурет: akorda.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың қатысуымен Қазақстан және АҚШ арасындағы меморандумға қол қойылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорданың хабарлауынша, Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың қатысуымен Қазақстан Республикасы және Америка Құрама Штаттары арасында аса маңызды минералдар саласы бойынша ынтымақтастық жөніндегі өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойылды.

Құжатқа ҚР Өнеркәсіп және құрылыс министрі Ерсайын Нағаспаев пен АҚШ Сауда министрі Говард Латник қол қойды.

Еске салайық, бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаевтың Вашингтонға сапары Мемлекеттік хатшы Марк Рубиомен, Сауда министрі Говард Латникпен, сондай-ақ АҚШ Президентінің Оңтүстік және Орталық Азиядағы арнайы өкілі Серджио Гормен кездесуден басталғанын хабарлаған едік.

Айдос Қали
