Тоқаев Александр Лукашенкомен телефон арқылы сөйлесті
Сурет: akorda.kz
Қасым-Жомарт Тоқаев Беларусь Республикасының Президенті Александр Лукашенкомен телефон арқылы сөйлесті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы бүгін, 2025 жылғы 29 қазанда Ақорда таратқан мәлімдемеден белгілі болды.
"Мемлекеттер басшылары қазақ-беларусь қарым-қатынасының қазіргі жай-күйі мен даму перспективасын талқылады. Сондай-ақ саяси диалог жоғары деңгейде және сауда-экономикалық, гуманитарлық салалардағы ынтымақтастық дәйекті түрде дамып келе жатқанын атап өтті".
Тараптар халықаралық күн тәртібінің өзекті мәселелері жөнінде пікір алмасты.
Қазақстан Президенті Минскіде өтіп жатқан Еуразиялық қауіпсіздік жөніндегі конференцияның маңызына тоқталды.
Мемлекеттер басшылары алдағы бірлескен іс-шаралар аясындағы тығыз ықпалдастықты жалғастыруға уағдаласты.
Бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев Ердоғанға құттықтау жеделхатын жолдағанын жазғанбыз.
