Қоғам

Тоқаев Александр Лукашенкомен телефон арқылы сөйлесті

Тоқаев Александр Лукашенкомен телефон арқылы сөйлесті, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.10.2025 13:48
Қасым-Жомарт Тоқаев Беларусь Республикасының Президенті Александр Лукашенкомен телефон арқылы сөйлесті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы бүгін, 2025 жылғы 29 қазанда Ақорда таратқан мәлімдемеден белгілі болды.

"Мемлекеттер басшылары қазақ-беларусь қарым-қатынасының қазіргі жай-күйі мен даму перспективасын талқылады. Сондай-ақ саяси диалог жоғары деңгейде және сауда-экономикалық, гуманитарлық салалардағы ынтымақтастық дәйекті түрде дамып келе жатқанын атап өтті".

Тараптар халықаралық күн тәртібінің өзекті мәселелері жөнінде пікір алмасты.

Қазақстан Президенті Минскіде өтіп жатқан Еуразиялық қауіпсіздік жөніндегі конференцияның маңызына тоқталды.

Мемлекеттер басшылары алдағы бірлескен іс-шаралар аясындағы тығыз ықпалдастықты жалғастыруға уағдаласты.

Бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев Ердоғанға құттықтау жеделхатын жолдағанын жазғанбыз.

Оқи отырыңыз
Беларусь Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевты сайлаудағы жеңісімен құттықтады
15:24, 21 қараша 2022
Беларусь Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевты сайлаудағы жеңісімен құттықтады
Тоқаев Финляндия Президентімен телефон арқылы сөйлесті
17:22, 04 желтоқсан 2024
Тоқаев Финляндия Президентімен телефон арқылы сөйлесті
Тоқаев Сербия Президентімен телефон арқылы сөйлесті
17:29, 06 мамыр 2024
Тоқаев Сербия Президентімен телефон арқылы сөйлесті
