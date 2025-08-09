9 тамызда Астана, Алматы және Шымкентте валюта бағамдары қалай өзгерді
Сурет: Zakon.kz
Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пунктерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдары, сондай-ақ 2025 жылдың 9 тамызындағы ҚР Ұлттық банкінің ресми бағамдары жарияланды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ұлттық банктің деректері бойынша, доллардың ресми бағамы – 539,49 теңге, еуро – 627,7 теңге, рубль – 6,75 теңге.
Төменде материалды дайындаған сәттегі мәліметтер берілген. Уақыт өте айырбастау бағамы өзгеруі мүмкін.
Астана
- Доллар: сатып алу – 537,74 теңге, сату – 544,74 теңге;
- Еуро: сатып алу – 623,61 теңге, сату – 633,61 теңге;
- Рубль: сатып алу – 6,68 теңге, сату – 6,79 теңге.
Алматы
- Доллар: сатып алу – 540,09 теңге, сату – 542,23 теңге;
- Еуро: сатып алу – 627,87 теңге, сату – 632,35 теңге;
- Рубль: сатып алу – 6,64 теңге, сату – 6,75 теңге.
Шымкент
- Доллар: сатып алу – 539,80 теңге, сату – 542,80 теңге;
- Еуро: сатып алу – 624,09 теңге, сату – 629,77 теңге;
- Рубль: сатып алу – 6,66 теңге, сату – 6,73 теңге.
