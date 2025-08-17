Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамдары 17 тамызда қалай өзгерді
Астанадағы, Алматыдағы және Шымкенттегі айырбастау пунктерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдары, сондай-ақ 2025 жылғы 17 тамызға арналған ҚР Ұлттық банкінің ресми бағамы жарияланды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ұлттық банктің ресми деректеріне сәйкес:
- доллар – 540,87 теңге;
- еуро – 632,01 теңге;
- рубль – 6,78 теңге.
Астана
- Доллар: 537,71 теңге (сатып алу), 544,67 теңге (сату);
- Еуро: 625,73 теңге (сатып алу), 635,73 теңге (сату);
- Рубль: 6,72 теңге (сатып алу), 6,83 теңге (сату).
Алматы
- Доллар: 540,63 теңге (сатып алу), 542,64 теңге (сату);
- Еуро: 629,59 теңге (сатып алу), 633,86 теңге (сату);
- Рубль: 6,65 теңге (сатып алу), 6,77 теңге (сату).
Шымкент
- Доллар: 539,38 теңге (сатып алу), 542,38 теңге (сату);
- Еуро: 628,05 теңге (сатып алу), 633,86 теңге (сату);
- Рубль: 6,69 теңге (сатып алу), 6,74 теңге (сату).
