#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қоғам

Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамдары 17 тамызда қалай өзгерді

Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамдары 17 тамызда қалай өзгерді, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.08.2025 16:02 Сурет: Zakon.kz
Астанадағы, Алматыдағы және Шымкенттегі айырбастау пунктерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдары, сондай-ақ 2025 жылғы 17 тамызға арналған ҚР Ұлттық банкінің ресми бағамы жарияланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ұлттық банктің ресми деректеріне сәйкес:

  • доллар – 540,87 теңге;
  • еуро – 632,01 теңге;
  • рубль – 6,78 теңге.

Астана

  • Доллар: 537,71 теңге (сатып алу), 544,67 теңге (сату);
  • Еуро: 625,73 теңге (сатып алу), 635,73 теңге (сату);
  • Рубль: 6,72 теңге (сатып алу), 6,83 теңге (сату).

Алматы

  • Доллар: 540,63 теңге (сатып алу), 542,64 теңге (сату);
  • Еуро: 629,59 теңге (сатып алу), 633,86 теңге (сату);
  • Рубль: 6,65 теңге (сатып алу), 6,77 теңге (сату).

Шымкент

  • Доллар: 539,38 теңге (сатып алу), 542,38 теңге (сату);
  • Еуро: 628,05 теңге (сатып алу), 633,86 теңге (сату);
  • Рубль: 6,69 теңге (сатып алу), 6,74 теңге (сату).
Айдос Қали
