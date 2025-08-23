#Қазақстан
Қоғам

23 тамызда Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы қалай өзгерді

23 тамызда Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы қалай өзгерді, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.08.2025 14:40 Сурет: Zakon.kz
2025 жылғы 23 тамызға арналған Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пунктілерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдары ұсынылды. Сондай-ақ, ҚР Ұлттық банкінің ресми бағамы жарияланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ұлттық банктің ресми деректері бойынша:

  • доллар – 537,34 теңге;
  • еуро – 623,05 теңге;
  • рубль – 6,65 теңге.

Төменде көрсетілген бағамдар материал жарияланған сәтте өзекті. Уақыт өте айырбас бағамы өзгеруі мүмкін.

Астана

Доллар: 534,46 теңге – сатып алу, 541,46 теңге – сату.

Еуро: 621,24 теңге – сатып алу, 631,24 теңге – сату.

Рубль: 6,61 теңге – сатып алу, 6,72 теңге – сату.

Алматы

Доллар: 537,71 теңге – сатып алу, 539,58 теңге – сату.

Еуро: 624,53 теңге – сатып алу, 628,88 теңге – сату.

Рубль: 6,60 теңге – сатып алу, 6,71 теңге – сату.

Шымкент

Доллар: 536,27 теңге – сатып алу, 539,27 теңге – сату.

Еуро: 622,95 теңге – сатып алу, 628,73 теңге – сату.

Рубль: 6,60 теңге – сатып алу, 6,66 теңге – сату.

Айдос Қали
