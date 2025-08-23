23 тамызда Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы қалай өзгерді
2025 жылғы 23 тамызға арналған Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пунктілерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдары ұсынылды. Сондай-ақ, ҚР Ұлттық банкінің ресми бағамы жарияланды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ұлттық банктің ресми деректері бойынша:
- доллар – 537,34 теңге;
- еуро – 623,05 теңге;
- рубль – 6,65 теңге.
Төменде көрсетілген бағамдар материал жарияланған сәтте өзекті. Уақыт өте айырбас бағамы өзгеруі мүмкін.
Астана
Доллар: 534,46 теңге – сатып алу, 541,46 теңге – сату.
Еуро: 621,24 теңге – сатып алу, 631,24 теңге – сату.
Рубль: 6,61 теңге – сатып алу, 6,72 теңге – сату.
Алматы
Доллар: 537,71 теңге – сатып алу, 539,58 теңге – сату.
Еуро: 624,53 теңге – сатып алу, 628,88 теңге – сату.
Рубль: 6,60 теңге – сатып алу, 6,71 теңге – сату.
Шымкент
Доллар: 536,27 теңге – сатып алу, 539,27 теңге – сату.
Еуро: 622,95 теңге – сатып алу, 628,73 теңге – сату.
Рубль: 6,60 теңге – сатып алу, 6,66 теңге – сату.
