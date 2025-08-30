#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қоғам

30 тамызда Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау орындарындағы валюта бағамдары қалай өзгерді

30 тамызда Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау орындарындағы валюта бағамдары қалай өзгерді, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.08.2025 15:27 Сурет: freepik
Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің сатып алу мен сату бағамдарына қатысты орташа деректер ұсынылды. Сондай-ақ ҚР Ұлттық банкінің 2025 жылғы 30 тамыздағы ресми бағамдары жарияланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ұлттық банктің ресми деректері бойынша:

  • доллар – 538,54 теңге,
  • еуро – 628,31 теңге,
  • рубль – 6,7 теңге.

Төменде көрсетілген бағамдар материал жазылған сәтке өзекті. Уақытқа қарай шетел валютасының құны өзгеруі мүмкін. 

Астана

  • Доллар: сатып алу – 536,00 тг, сату – 541,00 тг
  • Еуро: сатып алу – 622,00 тг, сату – 632,00 тг
  • Рубль: сатып алу – 6,62 тг, сату – 6,72 тг

Алматы

  • Доллар: сатып алу – 538,01 тг, сату – 539,90 тг
  • Еуро: сатып алу – 625,59 тг, сату – 629,66 тг
  • Рубль: сатып алу – 6,58 тг, сату – 6,70 тг

Шымкент

  • Доллар: сатып алу – 537,14 тг, сату – 540,26 тг
  • Еуро: сатып алу – 623,86 тг, сату – 629,10 тг
  • Рубль: сатып алу – 6,61 тг, сату – 6,67 тг
Айдос Қали
