30 тамызда Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау орындарындағы валюта бағамдары қалай өзгерді
Сурет: freepik
Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің сатып алу мен сату бағамдарына қатысты орташа деректер ұсынылды. Сондай-ақ ҚР Ұлттық банкінің 2025 жылғы 30 тамыздағы ресми бағамдары жарияланды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ұлттық банктің ресми деректері бойынша:
- доллар – 538,54 теңге,
- еуро – 628,31 теңге,
- рубль – 6,7 теңге.
Төменде көрсетілген бағамдар материал жазылған сәтке өзекті. Уақытқа қарай шетел валютасының құны өзгеруі мүмкін.
Астана
- Доллар: сатып алу – 536,00 тг, сату – 541,00 тг
- Еуро: сатып алу – 622,00 тг, сату – 632,00 тг
- Рубль: сатып алу – 6,62 тг, сату – 6,72 тг
Алматы
- Доллар: сатып алу – 538,01 тг, сату – 539,90 тг
- Еуро: сатып алу – 625,59 тг, сату – 629,66 тг
- Рубль: сатып алу – 6,58 тг, сату – 6,70 тг
Шымкент
- Доллар: сатып алу – 537,14 тг, сату – 540,26 тг
- Еуро: сатып алу – 623,86 тг, сату – 629,10 тг
- Рубль: сатып алу – 6,61 тг, сату – 6,67 тг
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript