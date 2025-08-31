Қазақстанда 31 тамызда валюта бағамы қалай өзгерді
Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пунктілерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдары жарияланды. Сондай-ақ ҚР Ұлттық банкінің 2025 жылғы 31 тамыздағы ресми бағамы көрсетілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ұлттық банктің ресми деректері бойынша:
- АҚШ доллары – 538,54 теңге;
- Еуро – 628,31 теңге;
- Рубль – 6,7 теңге.
Төмендегі бағамдар материал жазылған сәтке ғана өзекті. Уақытқа байланысты шетел валютасының бағасы құбылып отыруы мүмкін.
Астана
- Доллар: 536,00 теңге (сатып алу), 541,00 теңге (сату).
- Еуро: 622,00 теңге (сатып алу), 632,00 теңге (сату).
- Рубль: 6,62 теңге (сатып алу), 6,72 теңге (сату).
Алматы
- Доллар: 537,68 теңге (сатып алу), 539,52 теңге (сату).
- Еуро: 625,65 теңге (сатып алу), 629,66 теңге (сату).
- Рубль: 6,57 теңге (сатып алу), 6,69 теңге (сату).
Шымкент
- Доллар: 537,12 теңге (сатып алу), 540,12 теңге (сату).
- Еуро: 623,88 теңге (сатып алу), 629,12 теңге (сату).
- Рубль: 6,61 теңге (сатып алу), 6,67 теңге (сату).
