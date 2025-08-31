#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+22°
$
538.54
628.31
6.7
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+22°
$
538.54
628.31
6.7
Қоғам

Қазақстанда 31 тамызда валюта бағамы қалай өзгерді

Қазақстанда 31 тамызда валюта бағамы қалай өзгерді, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.08.2025 15:47 Сурет: freepik
Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пунктілерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдары жарияланды. Сондай-ақ ҚР Ұлттық банкінің 2025 жылғы 31 тамыздағы ресми бағамы көрсетілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ұлттық банктің ресми деректері бойынша:

  • АҚШ доллары – 538,54 теңге;
  • Еуро – 628,31 теңге;
  • Рубль – 6,7 теңге.

Төмендегі бағамдар материал жазылған сәтке ғана өзекті. Уақытқа байланысты шетел валютасының бағасы құбылып отыруы мүмкін. 

Астана

  • Доллар: 536,00 теңге (сатып алу), 541,00 теңге (сату).
  • Еуро: 622,00 теңге (сатып алу), 632,00 теңге (сату).
  • Рубль: 6,62 теңге (сатып алу), 6,72 теңге (сату).

Алматы

  • Доллар: 537,68 теңге (сатып алу), 539,52 теңге (сату).
  • Еуро: 625,65 теңге (сатып алу), 629,66 теңге (сату).
  • Рубль: 6,57 теңге (сатып алу), 6,69 теңге (сату).

Шымкент

  • Доллар: 537,12 теңге (сатып алу), 540,12 теңге (сату).
  • Еуро: 623,88 теңге (сатып алу), 629,12 теңге (сату).
  • Рубль: 6,61 теңге (сатып алу), 6,67 теңге (сату).
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Тоқаев ШЫҰ саммитіне қатысушыларға арналған салтанатты қабылдауға барды
Қоғам
16:40, Бүгін
Тоқаев ШЫҰ саммитіне қатысушыларға арналған салтанатты қабылдауға барды
Алматыдағы Сәтбаев шыңынан алты турист тікұшақпен эвакуацияланды
Қоғам
15:08, Бүгін
Алматыдағы Сәтбаев шыңынан алты турист тікұшақпен эвакуацияланды
Алматылықтарға автобустар туралы жақсы жаңалық айтылды
Қоғам
14:41, Бүгін
Алматылықтарға автобустар туралы жақсы жаңалық айтылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: