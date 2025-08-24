24 тамызда айырбастау пунктілерінде валюта бағамы қалай өзгерді
Сурет: Zakon.kz
Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдары, сондай-ақ ҚР Ұлттық банкінің ресми бағамы жарияланды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ұлттық банк мәліметінше:
- 1 АҚШ доллары – 537,34 теңге
- 1 еуро – 623,05 теңге
- 1 рубль – 6,65 теңге
Төмендегі бағамдар материал дайындалған сәттегі көрсеткіштер. Уақыт өте келе өзгерістер болуы мүмкін. Сатып алу және сату бағамдары айырбастау пунктілері бойынша берілген.
Астана
Доллар: сатып алу – 534,41 теңге, сату – 541,39 теңге
Еуро: сатып алу – 621,34 теңге, сату – 631,32 теңге
Рубль: сатып алу – 6,60 теңге, сату – 6,70 теңге
Алматы
Доллар: сатып алу – 537,52 теңге, сату – 539,38 теңге
Еуро: сатып алу – 625,12 теңге, сату – 629,39 теңге
Рубль: сатып алу – 6,58 теңге, сату – 6,69 теңге
Шымкент
Доллар: сатып алу – 536,26 теңге, сату – 539,26 теңге
Еуро: сатып алу – 623,47 теңге, сату – 629,47 теңге
Рубль: сатып алу – 6,60 теңге, сату – 6,66 теңге
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript