#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+27°
$
537.34
623.05
6.65
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+27°
$
537.34
623.05
6.65
Қоғам

24 тамызда айырбастау пунктілерінде валюта бағамы қалай өзгерді

24 тамызда айырбастау пунктілерінде валюта бағамы қалай өзгерді, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.08.2025 14:38 Сурет: Zakon.kz
Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдары, сондай-ақ ҚР Ұлттық банкінің ресми бағамы жарияланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ұлттық банк мәліметінше:

  • 1 АҚШ доллары – 537,34 теңге
  • 1 еуро – 623,05 теңге
  • 1 рубль – 6,65 теңге

Төмендегі бағамдар материал дайындалған сәттегі көрсеткіштер. Уақыт өте келе өзгерістер болуы мүмкін. Сатып алу және сату бағамдары айырбастау пунктілері бойынша берілген.

Астана

Доллар: сатып алу – 534,41 теңге, сату – 541,39 теңге

Еуро: сатып алу – 621,34 теңге, сату – 631,32 теңге

Рубль: сатып алу – 6,60 теңге, сату – 6,70 теңге

Алматы

Доллар: сатып алу – 537,52 теңге, сату – 539,38 теңге

Еуро: сатып алу – 625,12 теңге, сату – 629,39 теңге

Рубль: сатып алу – 6,58 теңге, сату – 6,69 теңге

Шымкент

Доллар: сатып алу – 536,26 теңге, сату – 539,26 теңге

Еуро: сатып алу – 623,47 теңге, сату – 629,47 теңге

Рубль: сатып алу – 6,60 теңге, сату – 6,66 теңге

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
25 тамызда еліміздің бірқатар өңірінде дауылды ескерту жарияланды
Қоғам
17:58, Бүгін
25 тамызда еліміздің бірқатар өңірінде дауылды ескерту жарияланды
Алматыда 30 тамызға дейін Бостандық ауданындағы бір көше жабылады
Қоғам
17:25, Бүгін
Алматыда 30 тамызға дейін Бостандық ауданындағы бір көше жабылады
Қазақстанның екі өңірі тұрғындарына дүйсенбіде қатты ыстық туралы ескерту жасалды
Қоғам
16:50, Бүгін
Қазақстанның екі өңірі тұрғындарына дүйсенбіде қатты ыстық туралы ескерту жасалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: