Қаржы

9 желтоқсандағы валюта бағамы: Астана, Алматы, Шымкент

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.12.2025 12:51 Фото: freepik
Zakon.kz Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату курстарын ұсынды.

Ресми мәліметке сәйкес, Қазақстан Ұлттық Банкі бойынша:

Доллар – 508,3 теңге

Еуро – 592,17 теңге

Рубль – 6,63 теңге

Астана

Доллар: сатып алу – 511,7 теңге, сату – 518,8 теңге

Еуро: сатып алу – 594,5 теңге, сату – 604,5 теңге

Рубль: сатып алу – 6,54 теңге, сату – 6,69 теңге

Алматы

Доллар: сатып алу – 514,8 теңге, сату – 517,4 теңге

Еуро: сатып алу – 595,7 теңге, сату – 601,7 теңге

Рубль: сатып алу – 6,53 теңге, сату – 6,65 теңге

Шымкент

Доллар: сатып алу – 514,5 теңге, сату – 516,9 теңге

Еуро: сатып алу – 594,1 теңге, сату – 600,1 теңге

Рубль: сатып алу – 6,55 теңге, сату 6,63 теңге.

Аталған валюта курстары тек материал жазылған сәттегі мәлімет болып табылады. Шетел валютасының бағасы уақыт өте өзгеруі мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
