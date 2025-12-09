9 желтоқсандағы валюта бағамы: Астана, Алматы, Шымкент
Фото: freepik
Zakon.kz Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату курстарын ұсынды.
Ресми мәліметке сәйкес, Қазақстан Ұлттық Банкі бойынша:
Доллар – 508,3 теңге
Еуро – 592,17 теңге
Рубль – 6,63 теңге
Астана
Доллар: сатып алу – 511,7 теңге, сату – 518,8 теңге
Еуро: сатып алу – 594,5 теңге, сату – 604,5 теңге
Рубль: сатып алу – 6,54 теңге, сату – 6,69 теңге
Алматы
Доллар: сатып алу – 514,8 теңге, сату – 517,4 теңге
Еуро: сатып алу – 595,7 теңге, сату – 601,7 теңге
Рубль: сатып алу – 6,53 теңге, сату – 6,65 теңге
Шымкент
Доллар: сатып алу – 514,5 теңге, сату – 516,9 теңге
Еуро: сатып алу – 594,1 теңге, сату – 600,1 теңге
Рубль: сатып алу – 6,55 теңге, сату 6,63 теңге.
Аталған валюта курстары тек материал жазылған сәттегі мәлімет болып табылады. Шетел валютасының бағасы уақыт өте өзгеруі мүмкін.
