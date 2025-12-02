#Халық заңгері
Қаржы

Астана, Алматы және Шымкент: 2 желтоқсандағы валюта бағамы

Фунты стерлингов, доллары, тенге, разная валюта, разные валюты, обменник, обменники, обмен валют, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.12.2025 12:12 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2 желтоқанда Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.

Ресми деректерге сәйкес, Қазақстан Ұлттық Банкі бағамы:

  • доллар – 513,45 теңге,
  • евро – 596,99 теңге,
  • рубль – 6,59 теңге.

Астана

Доллар бағамы:

  • Сатып алу – 509,1 теңге
  • Сату – 516,1 теңге

Евро бағамы:

  • Сатып алу – 591 теңге
  • Сату – 601 теңге

Рубль бағамы:

  • Сатып алу – 6,49 теңге
  • Сату – 6,59 теңге

Алматы

Доллар бағамы:

  • Сатып алу – 510,2 теңге
  • Сату – 512,5 теңге

Евро бағамы:

  • Сатып алу – 591,9 теңге
  • Сату – 597,4 теңге

Рубль бағамы:

  • Сатып алу – 6,50 теңге
  • Сату – 6,61 теңге

Шымкент

Доллар бағамы:

  • Сатып алу – 510 теңге
  • Сату – 512,2 теңге

Евро бағамы:

  • Сатып алу – 592 теңге
  • Сату – 597,6 теңге

Рубль бағамы:

  • Сатып алу – 6,50 теңге
  • Сату – 6,56 теңге

Ескерту: көрсетілген валюта бағамдары материал дайындалған кездегі мәліметтерге сәйкес. Уақытқа байланысты шетелдік валютаның бағамы өзгеруі мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Мәтіндегі қате: