Астана, Алматы және Шымкент: 2 желтоқсандағы валюта бағамы
Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2 желтоқанда Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.
Ресми деректерге сәйкес, Қазақстан Ұлттық Банкі бағамы:
- доллар – 513,45 теңге,
- евро – 596,99 теңге,
- рубль – 6,59 теңге.
Астана
Доллар бағамы:
- Сатып алу – 509,1 теңге
- Сату – 516,1 теңге
Евро бағамы:
- Сатып алу – 591 теңге
- Сату – 601 теңге
Рубль бағамы:
- Сатып алу – 6,49 теңге
- Сату – 6,59 теңге
Алматы
Доллар бағамы:
- Сатып алу – 510,2 теңге
- Сату – 512,5 теңге
Евро бағамы:
- Сатып алу – 591,9 теңге
- Сату – 597,4 теңге
Рубль бағамы:
- Сатып алу – 6,50 теңге
- Сату – 6,61 теңге
Шымкент
Доллар бағамы:
- Сатып алу – 510 теңге
- Сату – 512,2 теңге
Евро бағамы:
- Сатып алу – 592 теңге
- Сату – 597,6 теңге
Рубль бағамы:
- Сатып алу – 6,50 теңге
- Сату – 6,56 теңге
Ескерту: көрсетілген валюта бағамдары материал дайындалған кездегі мәліметтерге сәйкес. Уақытқа байланысты шетелдік валютаның бағамы өзгеруі мүмкін.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript