Астана, Алматы және Шымкент: 1 желтоқсандағы валюта бағамы
Zakon.kz 1 желтоқсан 2025 жылғы (11:10) Астана, Алматы және Шымкент айырбастау пункттеріндегі доллар, евро және рубльдің орташа сатып алу және сату курстарын ұсынды.
Ұлттық банк мәліметтері бойынша:
- доллар – 512,53 теңге,
- евро – 592,43 теңге,
- рубль – 6,53 теңге.
Астана
- Доллар: сатып алу – 512,4, сату – 519,4 теңге
- Евро: сатып алу – 591,5, сату – 601,5 теңге
- Рубль: сатып алу – 6,53, сату – 6,63 теңге
Алматы
- Доллар: сатып алу – 513,9, сату – 515,9 теңге
- Евро: сатып алу – 593,8, сату – 599,2 теңге
- Рубль: сатып алу – 6,51, сату – 6,63 теңге
Шымкент
- Доллар: сатып алу – 513,9, сату – 516,2 теңге
- Евро: сатып алу – 592,6, сату – 598,9 теңге
- Рубль: сатып алу – 6,51, сату – 6,57 теңге
Ескерту: көрсетілген валюта курстары материал дайындалған сәттегі деректерге негізделген. Валютаның бағасы уақыт өте өзгеруі мүмкін.
