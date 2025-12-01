#Халық заңгері
Қаржы

Астана, Алматы және Шымкент: 1 желтоқсандағы валюта бағамы

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.12.2025 11:24 Фото: freepik
Zakon.kz 1 желтоқсан 2025 жылғы (11:10) Астана, Алматы және Шымкент айырбастау пункттеріндегі доллар, евро және рубльдің орташа сатып алу және сату курстарын ұсынды.

Ұлттық банк мәліметтері бойынша:

  • доллар – 512,53 теңге,
  • евро – 592,43 теңге,
  • рубль – 6,53 теңге.

Астана

  • Доллар: сатып алу – 512,4, сату – 519,4 теңге
  • Евро: сатып алу – 591,5, сату – 601,5 теңге
  • Рубль: сатып алу – 6,53, сату – 6,63 теңге

Алматы

  • Доллар: сатып алу – 513,9, сату – 515,9 теңге
  • Евро: сатып алу – 593,8, сату – 599,2 теңге
  • Рубль: сатып алу – 6,51, сату – 6,63 теңге

Шымкент

  • Доллар: сатып алу – 513,9, сату – 516,2 теңге
  • Евро: сатып алу – 592,6, сату – 598,9 теңге
  • Рубль: сатып алу – 6,51, сату – 6,57 теңге

Ескерту: көрсетілген валюта курстары материал дайындалған сәттегі деректерге негізделген. Валютаның бағасы уақыт өте өзгеруі мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
