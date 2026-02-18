#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Қаржы

Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамы – 18 ақпан

Фунты стерлингов, доллары, тенге, разная валюта, разные валюты, обменник, обменники, обмен валют, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.02.2026 13:45 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 18 ақпандағы (11:10) Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, евро және рубльдің орташа сатып алу және сату курстарын жариялады.

Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша:

Доллар – 489,99 теңге

Еуро – 580,25 теңге

Рубль – 6,38 теңге

Астана

Доллар: сатып алу – 488 теңге, сату – 495 теңге

Еуро: сатып алу – 575 теңге, сату – 585 теңге

Рубль: сатып алу – 6,30 теңге, сату – 6,60 теңге

Алматы

Доллар: сатып алу – 490,2 теңге, сату – 492,5 теңге

Еуро: сатып алу – 580 теңге, сату – 584,5 теңге

Рубль: сатып алу – 6,37 теңге, сату – 6,47 теңге

Шымкент

Доллар: сатып алу – 490,7 теңге, сату – 492,1 теңге

Еуро: сатып алу – 580,2 теңге, сату – 585,6 теңге

Рубль: сатып алу – 6,37 теңге, сату – 6,44 теңге

Ескерту: көрсетілген валюта курстары материал жарияланған сәттегі бағамдар. Уақыт өте келе айырбас бағамдары өзгеруі мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
