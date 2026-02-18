Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамы – 18 ақпан
Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 18 ақпандағы (11:10) Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, евро және рубльдің орташа сатып алу және сату курстарын жариялады.
Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша:
Доллар – 489,99 теңге
Еуро – 580,25 теңге
Рубль – 6,38 теңге
Астана
Доллар: сатып алу – 488 теңге, сату – 495 теңге
Еуро: сатып алу – 575 теңге, сату – 585 теңге
Рубль: сатып алу – 6,30 теңге, сату – 6,60 теңге
Алматы
Доллар: сатып алу – 490,2 теңге, сату – 492,5 теңге
Еуро: сатып алу – 580 теңге, сату – 584,5 теңге
Рубль: сатып алу – 6,37 теңге, сату – 6,47 теңге
Шымкент
Доллар: сатып алу – 490,7 теңге, сату – 492,1 теңге
Еуро: сатып алу – 580,2 теңге, сату – 585,6 теңге
Рубль: сатып алу – 6,37 теңге, сату – 6,44 теңге
Ескерту: көрсетілген валюта курстары материал жарияланған сәттегі бағамдар. Уақыт өте келе айырбас бағамдары өзгеруі мүмкін.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript