Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 11 желтоқсан

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.12.2025 11:15 Фото: freepik
Zakon.kz Астана, Алматы және Шымкент айырбастау пункттеріндегі доллар, евро және рубльдің сатып алу-сату орташа курстарын жинақтады.

Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша доллар бағамы – 518,39 теңге, евро – 603,09 теңге, рубль – 6,68 теңге.

Астана

Доллар: сатып алу – 517,7 теңге, сату – 524,7 теңге

Еуро: сатып алу – 602,6 теңге, сату – 612,6 теңге

Рубль: сатып алу – 6,50 теңге, сату – 6,65 теңге

Алматы

Доллар: сатып алу – 520,1 теңге, сату – 522,3 теңге

Еуро: сатып алу – 604,4 теңге, сату – 607,4 теңге

Рубль: сатып алу – 6,52 теңге, сату – 6,65 теңге

Шымкент

Доллар: сатып алу – 520,2 теңге, сату – 522,3 теңге

Еуро: сатып алу – 602 теңге, сату – 608,1 теңге

Рубль: сатып алу – 6,51 теңге, сату – 6,61 теңге

Ескерту: көрсетілген валюта курстары материал дайындалған сәтке сәйкес және уақыт өте келе өзгеруі мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
