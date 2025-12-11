Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 11 желтоқсан
Zakon.kz Астана, Алматы және Шымкент айырбастау пункттеріндегі доллар, евро және рубльдің сатып алу-сату орташа курстарын жинақтады.
Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша доллар бағамы – 518,39 теңге, евро – 603,09 теңге, рубль – 6,68 теңге.
Астана
Доллар: сатып алу – 517,7 теңге, сату – 524,7 теңге
Еуро: сатып алу – 602,6 теңге, сату – 612,6 теңге
Рубль: сатып алу – 6,50 теңге, сату – 6,65 теңге
Алматы
Доллар: сатып алу – 520,1 теңге, сату – 522,3 теңге
Еуро: сатып алу – 604,4 теңге, сату – 607,4 теңге
Рубль: сатып алу – 6,52 теңге, сату – 6,65 теңге
Шымкент
Доллар: сатып алу – 520,2 теңге, сату – 522,3 теңге
Еуро: сатып алу – 602 теңге, сату – 608,1 теңге
Рубль: сатып алу – 6,51 теңге, сату – 6,61 теңге
Ескерту: көрсетілген валюта курстары материал дайындалған сәтке сәйкес және уақыт өте келе өзгеруі мүмкін.
