25 қарашадағы Астана және Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
Zakon.kz 2025 жылғы 25 қарашадағы (11:08) Астана, Алматы және Шымкент айырбастау пункттеріндегі доллар, евро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамын жинақтады.
Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша:
доллар – 519,98 теңге
евро – 600,06 теңге
рубль – 6,6 теңге
Астана
Доллар: сатып алу – 518,4 теңге, сату – 523,5 теңге
Евро: сатып алу – 597,5 теңге, сату – 604,6 теңге
Рубль: сатып алу – 6,47 теңге, сату – 6,57 теңге
Алматы
Доллар: сатып алу – 519 теңге, сату – 521 теңге
Евро: сатып алу – 597,8 теңге, сату – 602,4 теңге
Рубль: сатып алу – 6,49 теңге, сату – 6,60 теңге
Шымкент
Доллар: сатып алу – 519 теңге, сату – 521 теңге
Евро: сатып алу – 597,5 теңге, сату – 602,9 теңге
Рубль: сатып алу – 6,49 теңге, сату – 6,57 теңге
Ескерту: көрсетілген валюта бағамы тек материал жарияланған сәтке арналған. Уақыт өте келе шетел валютасының бағамы өзгеруі мүмкін.
