#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
519.98
600.06
6.6
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
519.98
600.06
6.6
Қаржы

25 қарашадағы Астана және Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы

Фунты стерлингов, доллары, тенге, разная валюта, разные валюты, обменник, обменники, обмен валют, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.11.2025 12:15 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2025 жылғы 25 қарашадағы (11:08) Астана, Алматы және Шымкент айырбастау пункттеріндегі доллар, евро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамын жинақтады.

Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша:

доллар – 519,98 теңге

евро – 600,06 теңге

рубль – 6,6 теңге

Астана

Доллар: сатып алу – 518,4 теңге, сату – 523,5 теңге

Евро: сатып алу – 597,5 теңге, сату – 604,6 теңге

Рубль: сатып алу – 6,47 теңге, сату – 6,57 теңге

Алматы

Доллар: сатып алу – 519 теңге, сату – 521 теңге

Евро: сатып алу – 597,8 теңге, сату – 602,4 теңге

Рубль: сатып алу – 6,49 теңге, сату – 6,60 теңге

Шымкент

Доллар: сатып алу – 519 теңге, сату – 521 теңге

Евро: сатып алу – 597,5 теңге, сату – 602,9 теңге

Рубль: сатып алу – 6,49 теңге, сату – 6,57 теңге

Ескерту: көрсетілген валюта бағамы тек материал жарияланған сәтке арналған. Уақыт өте келе шетел валютасының бағамы өзгеруі мүмкін.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанда 19 қоқыс сұрыптау жобасы іске қосылады
12:30, Бүгін
Қазақстанда 19 қоқыс сұрыптау жобасы іске қосылады
Астана және Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 17 қыркүйек
12:07, 17 қыркүйек 2025
Астана және Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 17 қыркүйек
Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 20 қазан
11:31, 20 қазан 2025
Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 20 қазан
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: