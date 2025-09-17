Астана және Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 17 қыркүйек
Zakon.kz Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау орындарында доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын жинақтады (сағат 11:08-дегі дерек).
Ұлттық банктің ресми бағамы:
- доллар – 539,54 ₸,
- еуро – 637,09 ₸,
- рубль – 6,52 ₸.
Астана:
- доллар: сатып алу – 537,6 ₸, сату – 542,6 ₸;
- еуро: сатып алу – 634,5 ₸, сату – 642,5 ₸;
- рубль: сатып алу – 6,40 ₸, сату – 6,60 ₸.
Алматы:
- доллар: сатып алу – 540,7 ₸, сату – 543,1 ₸;
- еуро: сатып алу – 638 ₸, сату – 642 ₸;
- рубль: сатып алу – 6,45 ₸, сату – 6,57 ₸.
Шымкент:
- доллар: сатып алу – 539,3 ₸, сату – 542,4 ₸;
- еуро: сатып алу – 635 ₸, сату – 640,3 ₸;
- рубль: сатып алу – 6,43 ₸, сату – 6,52 ₸.
Аталған бағамдар материал жарияланған сәттегі жағдайды көрсетеді. Уақыт өте келе валюта бағасы өзгеруі мүмкін.
