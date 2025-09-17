#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+19°
$
539.54
637.09
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+19°
$
539.54
637.09
6.52
Қаржы

Астана және Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 17 қыркүйек

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, счетная машина, счетная машина с долларами , сурет - Zakon.kz жаңалық 17.09.2025 12:07 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау орындарында доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын жинақтады (сағат 11:08-дегі дерек).

Ұлттық банктің ресми бағамы:

  • доллар – 539,54 ₸,
  • еуро – 637,09 ₸,
  • рубль – 6,52 ₸.

Астана:

  • доллар: сатып алу – 537,6 ₸, сату – 542,6 ₸;
  • еуро: сатып алу – 634,5 ₸, сату – 642,5 ₸;
  • рубль: сатып алу – 6,40 ₸, сату – 6,60 ₸.

Алматы:

  • доллар: сатып алу – 540,7 ₸, сату – 543,1 ₸;
  • еуро: сатып алу – 638 ₸, сату – 642 ₸;
  • рубль: сатып алу – 6,45 ₸, сату – 6,57 ₸.

Шымкент:

  • доллар: сатып алу – 539,3 ₸, сату – 542,4 ₸;
  • еуро: сатып алу – 635 ₸, сату – 640,3 ₸;
  • рубль: сатып алу – 6,43 ₸, сату – 6,52 ₸.

Аталған бағамдар материал жарияланған сәттегі жағдайды көрсетеді. Уақыт өте келе валюта бағасы өзгеруі мүмкін.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары – 16 қыркүйек
12:51, 16 қыркүйек 2025
Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары – 16 қыркүйек
Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюталар бағамы – 15 қыркүйек
13:02, 15 қыркүйек 2025
Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюталар бағамы – 15 қыркүйек
2025 жылғы 13 қыркүйектегі Астана мен Алматы қалаларындағы валюта бағамдары
12:59, 13 қыркүйек 2025
2025 жылғы 13 қыркүйектегі Астана мен Алматы қалаларындағы валюта бағамдары
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: