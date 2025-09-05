Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюталар бағамы – 5 қыркүйек
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша, доллардың бағамы – 540,05 теңге, еуро – 629,16 теңге, рубль – 6,65 теңге.
Астана
Доллар бағамы
Орташа сатып алу бағамы – 537 теңге, сату – 542 теңге.
Еуро бағамы
Орташа сатып алу бағамы – 624 теңге, сату – 634 теңге.
Рубль бағамы
Орташа сатып алу бағамы – 6,57 теңге, сату – 6,67 теңге.
Алматы
Доллар бағамы
Орташа сатып алу бағамы – 537,9 теңге, сату – 540,3 теңге.
Еуро бағамы
Орташа сатып алу бағамы – 628 теңге, сату – 632 теңге.
Рубль бағамы
Орташа сатып алу бағамы – 6,55 теңге, сату – 6,67 теңге.
Шымкент
Доллар бағамы
Орташа сатып алу бағамы – 537,5 теңге, сату – 540,5 теңге.
Еуро бағамы
Орташа сатып алу бағамы – 625,6 теңге, сату – 630,4 теңге.
Рубль бағамы
Орташа сатып алу бағамы – 6,60 теңге, сату – 6,67 теңге.
Аталған валюталар бағамы материал жазылған сәттегі жағдай бойынша өзекті. Уақыт өткен сайын шетелдік валюта бағамдары өзгеруі мүмкін.