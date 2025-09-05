#Қазақстан
Қаржы

Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюталар бағамы – 5 қыркүйек

Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2025 жылдың 5 қыркүйегіндегі (сағат 11:08-дегі жағдай бойынша) Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын жинақтап ұсынады.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша, доллардың бағамы – 540,05 теңге, еуро – 629,16 теңге, рубль – 6,65 теңге.

Астана

Доллар бағамы

Орташа сатып алу бағамы – 537 теңге, сату – 542 теңге.

Еуро бағамы

Орташа сатып алу бағамы – 624 теңге, сату – 634 теңге.

Рубль бағамы

Орташа сатып алу бағамы – 6,57 теңге, сату – 6,67 теңге.

Алматы

Доллар бағамы

Орташа сатып алу бағамы – 537,9 теңге, сату – 540,3 теңге.

Еуро бағамы

Орташа сатып алу бағамы – 628 теңге, сату – 632 теңге.

Рубль бағамы

Орташа сатып алу бағамы – 6,55 теңге, сату – 6,67 теңге.

Шымкент

Доллар бағамы

Орташа сатып алу бағамы – 537,5 теңге, сату – 540,5 теңге.

Еуро бағамы

Орташа сатып алу бағамы – 625,6 теңге, сату – 630,4 теңге.

Рубль бағамы

Орташа сатып алу бағамы – 6,60 теңге, сату – 6,67 теңге.

Аталған валюталар бағамы материал жазылған сәттегі жағдай бойынша өзекті. Уақыт өткен сайын шетелдік валюта бағамдары өзгеруі мүмкін.

