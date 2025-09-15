#Қазақстан
Қоғам

Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюталар бағамы – 15 қыркүйек

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.09.2025 13:02 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2025 жылғы 15 қыркүйекте (сағат 11:08-дегі жағдай бойынша) Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын жинақтап ұсынады.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша:

доллар – 540,84 теңге,

еуро – 634,46 теңге,

рубль – 6,43 теңге.

Астана

Доллар

сатып алу – 538,64 ₸

сату – 543,64 ₸

Еуро

сатып алу – 629,6 ₸

сату – 637,6 ₸

Рубль

сатып алу – 6,27 ₸

сату – 6,47 ₸

Алматы

Доллар

сатып алу – 541,1 ₸

сату – 543,5 ₸

Еуро

сатып алу – 635 ₸

сату – 639 ₸

Рубль

сатып алу – 6,35 ₸

сату – 6,47 ₸

Шымкент

Доллар

сатып алу – 540,7 ₸

сату – 543,7 ₸

Еуро

сатып алу – 630,8 ₸

сату – 636 ₸

Рубль

сатып алу – 6,37 ₸

сату – 6,46 ₸

Аталған бағамдар материал жазылған сәтке ғана өзекті. Уақыт өте келе шетел валютасының бағасы өзгеруі мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
