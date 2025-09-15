Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюталар бағамы – 15 қыркүйек
Zakon.kz 2025 жылғы 15 қыркүйекте (сағат 11:08-дегі жағдай бойынша) Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын жинақтап ұсынады.
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша:
доллар – 540,84 теңге,
еуро – 634,46 теңге,
рубль – 6,43 теңге.
Астана
Доллар
сатып алу – 538,64 ₸
сату – 543,64 ₸
Еуро
сатып алу – 629,6 ₸
сату – 637,6 ₸
Рубль
сатып алу – 6,27 ₸
сату – 6,47 ₸
Алматы
Доллар
сатып алу – 541,1 ₸
сату – 543,5 ₸
Еуро
сатып алу – 635 ₸
сату – 639 ₸
Рубль
сатып алу – 6,35 ₸
сату – 6,47 ₸
Шымкент
Доллар
сатып алу – 540,7 ₸
сату – 543,7 ₸
Еуро
сатып алу – 630,8 ₸
сату – 636 ₸
Рубль
сатып алу – 6,37 ₸
сату – 6,46 ₸
Аталған бағамдар материал жазылған сәтке ғана өзекті. Уақыт өте келе шетел валютасының бағасы өзгеруі мүмкін.
