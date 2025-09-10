Астана мен Алматыдағы айырбастау пунктеріндегі валюта бағамы: 10 қыркүйек
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша, доллардың бағамы – 536,76 теңге, еуро – 630,85 теңге, рубль – 6,45 теңге.
Астана
Доллар бағамы
Орташа сатып алу – 535,9 теңге, сату – 540,9 теңге.
Еуро бағамы
Орташа сатып алу – 626,8 теңге, сату – 636,8 теңге.
Рубль бағамы
Орташа сатып алу – 6,35 теңге, сату – 6,50 теңге.
Алматы
Доллар бағамы
Орташа сатып алу – 537,5 теңге, сату – 540 теңге.
Еуро бағамы
Орташа сатып алу – 629,5 теңге, сату – 633,5 теңге.
Рубль бағамы
Орташа сатып алу – 6,33 теңге, сату – 6,47 теңге.
Шымкент
Доллар бағамы
Орташа сатып алу – 537 теңге, сату – 540 теңге.
Еуро бағамы
Орташа сатып алу – 626,3 теңге, сату – 631,5 теңге.
Рубль бағамы
Орташа сатып алу – 6,35 теңге, сату – 6,45 теңге.
Көрсетілген бағамдар материал жазылған сәттегі жағдай бойынша ғана өзекті. Уақыт өте келе шетел валютасының бағасы өзгеруі мүмкін.