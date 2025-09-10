#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қаржы

Астана мен Алматыдағы айырбастау пунктеріндегі валюта бағамы: 10 қыркүйек

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.09.2025 13:30 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2025 жылғы 10 қыркүйекте (сағат 11:08-дегі жағдай бойынша) Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пунктеріндегі доллар, еуро және рубльдің сатып алу мен сату бойынша орташа бағамдарын ұсынды.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша, доллардың бағамы – 536,76 теңге, еуро – 630,85 теңге, рубль – 6,45 теңге.

Астана

Доллар бағамы

Орташа сатып алу – 535,9 теңге, сату – 540,9 теңге.

Еуро бағамы

Орташа сатып алу – 626,8 теңге, сату – 636,8 теңге.

Рубль бағамы

Орташа сатып алу – 6,35 теңге, сату – 6,50 теңге.

Алматы

Доллар бағамы

Орташа сатып алу – 537,5 теңге, сату – 540 теңге.

Еуро бағамы

Орташа сатып алу – 629,5 теңге, сату – 633,5 теңге.

Рубль бағамы

Орташа сатып алу – 6,33 теңге, сату – 6,47 теңге.

Шымкент

Доллар бағамы

Орташа сатып алу – 537 теңге, сату – 540 теңге.

Еуро бағамы

Орташа сатып алу – 626,3 теңге, сату – 631,5 теңге.

Рубль бағамы

Орташа сатып алу – 6,35 теңге, сату – 6,45 теңге.

Көрсетілген бағамдар материал жазылған сәттегі жағдай бойынша ғана өзекті. Уақыт өте келе шетел валютасының бағасы өзгеруі мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
