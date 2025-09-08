Астана мен Алматыдағы валюта бағамы – 8 қыркүйек
Zakon.kz 2025 жылғы 8 қыркүйекте (сағат 11:10-дағы жағдай бойынша) Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын жинақтады.
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша:
доллар – 537,91 теңге,
еуро – 628,87 теңге,
рубль – 6,6 теңге.
Астана
Доллар: сатып алу – 534 ₸, сату – 539,1 ₸
Еуро: сатып алу – 623 ₸, сату – 633 ₸
Рубль: сатып алу – 6,53 ₸, сату – 6,63 ₸
Алматы
Доллар: сатып алу – 535 ₸, сату – 538 ₸
Еуро: сатып алу – 627 ₸, сату – 632 ₸
Рубль: сатып алу – 6,43 ₸, сату – 6,55 ₸
Шымкент
Доллар: сатып алу – 534,8 ₸, сату – 537,9 ₸
Еуро: сатып алу – 624,5 ₸, сату – 629,6 ₸
Рубль: сатып алу – 6,52 ₸, сату – 6,60 ₸
Аталған бағамдар материал жарияланған сәтке ғана өзекті. Уақытқа байланысты валюта бағамдары өзгеруі мүмкін.
