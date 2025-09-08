#Қазақстан
Қаржы

Астана мен Алматыдағы валюта бағамы – 8 қыркүйек

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.09.2025 11:41 Фото: freepik
Zakon.kz 2025 жылғы 8 қыркүйекте (сағат 11:10-дағы жағдай бойынша) Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын жинақтады.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша:

доллар – 537,91 теңге,

еуро – 628,87 теңге,

рубль – 6,6 теңге.

Астана

Доллар: сатып алу – 534 ₸, сату – 539,1 ₸

Еуро: сатып алу – 623 ₸, сату – 633 ₸

Рубль: сатып алу – 6,53 ₸, сату – 6,63 ₸

Алматы

Доллар: сатып алу – 535 ₸, сату – 538 ₸

Еуро: сатып алу – 627 ₸, сату – 632 ₸

Рубль: сатып алу – 6,43 ₸, сату – 6,55 ₸

Шымкент

Доллар: сатып алу – 534,8 ₸, сату – 537,9 ₸

Еуро: сатып алу – 624,5 ₸, сату – 629,6 ₸

Рубль: сатып алу – 6,52 ₸, сату – 6,60 ₸

Аталған бағамдар материал жарияланған сәтке ғана өзекті. Уақытқа байланысты валюта бағамдары өзгеруі мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
