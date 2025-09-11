#Қазақстан
Қоғам

Астана мен Алматыдағы валюта бағамдары – 11 қыркүйек

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.09.2025 11:07 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2025 жылғы 11 қыркүйек, сағат 11:10-дағы жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау орындарындағы доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынады.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша:

доллар – 538,2 теңге,

еуро – 629,64 теңге,

рубль – 6,34 теңге.

Астана

Доллар: сатып алу – 537 тг, сату – 542 тг.

Еуро: сатып алу – 628 тг, сату – 636 тг.

Рубль: сатып алу – 6,25 тг, сату – 6,45 тг.

Алматы

Доллар: сатып алу – 538,7 тг, сату – 541,1 тг.

Еуро: сатып алу – 629,5 тг, сату – 633,5 тг.

Рубль: сатып алу – 6,25 тг, сату – 6,37 тг.

Шымкент

Доллар: сатып алу – 537,6 тг, сату – 540,6 тг.

Еуро: сатып алу – 626,2 тг, сату – 631,5 тг.

Рубль: сатып алу – 6,25 тг, сату – 6,38 тг.

Аталған бағамдар материал жазылған уақытқа ғана өзекті екенін ескеру қажет. Валюта бағамдары күн ішінде өзгеруі мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
