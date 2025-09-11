Астана мен Алматыдағы валюта бағамдары – 11 қыркүйек
Zakon.kz 2025 жылғы 11 қыркүйек, сағат 11:10-дағы жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау орындарындағы доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынады.
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша:
доллар – 538,2 теңге,
еуро – 629,64 теңге,
рубль – 6,34 теңге.
Астана
Доллар: сатып алу – 537 тг, сату – 542 тг.
Еуро: сатып алу – 628 тг, сату – 636 тг.
Рубль: сатып алу – 6,25 тг, сату – 6,45 тг.
Алматы
Доллар: сатып алу – 538,7 тг, сату – 541,1 тг.
Еуро: сатып алу – 629,5 тг, сату – 633,5 тг.
Рубль: сатып алу – 6,25 тг, сату – 6,37 тг.
Шымкент
Доллар: сатып алу – 537,6 тг, сату – 540,6 тг.
Еуро: сатып алу – 626,2 тг, сату – 631,5 тг.
Рубль: сатып алу – 6,25 тг, сату – 6,38 тг.
Аталған бағамдар материал жазылған уақытқа ғана өзекті екенін ескеру қажет. Валюта бағамдары күн ішінде өзгеруі мүмкін.
