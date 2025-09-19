#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қаржы

Астана мен Алматыдағы валюта бағамдары – 19 қыркүйек

Фунты стерлингов, доллары, тенге, разная валюта, разные валюты, обменник, обменники, обмен валют, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.09.2025 11:49 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2025 жылғы 19 қыркүйектегі (сағат 11:20-дағы жағдай бойынша) Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пунктеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынады.

Ұлттық банктің ресми мәліметінше:

доллар – 541,34 теңге,

еуро – 640,73 теңге,

рубль – 6,53 теңге.

Астана

Доллар

Орташа сатып алу бағамы – 539,5 теңге, сату – 544,6 теңге.

Еуро

Орташа сатып алу бағамы – 635,5 теңге, сату – 642 теңге.

Рубль

Орташа сатып алу бағамы – 6,45 теңге, сату – 6,65 теңге.

Алматы

Доллар

Орташа сатып алу бағамы – 540,5 теңге, сату – 542,9 теңге.

Еуро

Орташа сатып алу бағамы – 637,5 теңге, сату – 641,5 теңге.

Рубль

Орташа сатып алу бағамы – 6,41 теңге, сату – 6,53 теңге.

Шымкент

Доллар

Орташа сатып алу бағамы – 540,9 теңге, сату – 543,9 теңге.

Еуро

Орташа сатып алу бағамы – 636,5 теңге, сату – 641,7 теңге.

Рубль

Орташа сатып алу бағамы – 6,46 теңге, сату – 6,54 теңге.

Аталған бағамдар материал дайындалған сәтке ғана өзекті. Уақыт өте келе шетел валютасының бағасы өзгеруі мүмкін.

