Астана мен Алматыдағы валюта бағамдары – 19 қыркүйек
Ұлттық банктің ресми мәліметінше:
доллар – 541,34 теңге,
еуро – 640,73 теңге,
рубль – 6,53 теңге.
Астана
Доллар
Орташа сатып алу бағамы – 539,5 теңге, сату – 544,6 теңге.
Еуро
Орташа сатып алу бағамы – 635,5 теңге, сату – 642 теңге.
Рубль
Орташа сатып алу бағамы – 6,45 теңге, сату – 6,65 теңге.
Алматы
Доллар
Орташа сатып алу бағамы – 540,5 теңге, сату – 542,9 теңге.
Еуро
Орташа сатып алу бағамы – 637,5 теңге, сату – 641,5 теңге.
Рубль
Орташа сатып алу бағамы – 6,41 теңге, сату – 6,53 теңге.
Шымкент
Доллар
Орташа сатып алу бағамы – 540,9 теңге, сату – 543,9 теңге.
Еуро
Орташа сатып алу бағамы – 636,5 теңге, сату – 641,7 теңге.
Рубль
Орташа сатып алу бағамы – 6,46 теңге, сату – 6,54 теңге.
Аталған бағамдар материал дайындалған сәтке ғана өзекті. Уақыт өте келе шетел валютасының бағасы өзгеруі мүмкін.