Қаржы

Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары – 29 қыркүйек

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.09.2025 12:39 Фото: freepik
Zakon.kz 2025 жылғы 29 қыркүйектегі (сағат 11:08-дегі жағдай бойынша) Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынады.

Ұлттық банктың ресми деректеріне сәйкес, доллардың бағамы – 544,26 теңге, еуро – 634,72 теңге, рубль – 6,52 теңге.

Астана

Доллар

Сатып алу: 543,7 ₸

Сату: 548,7 ₸

Еуро

Сатып алу: 635,5 ₸

Сату: 643,5 ₸

Рубль

Сатып алу: 6,47 ₸

Сату: 6,62 ₸

Алматы

Доллар

Сатып алу: 545,5 ₸

Сату: 549,5 ₸

Еуро

Сатып алу: 639,5 ₸

Сату: 644,5 ₸

Рубль

Сатып алу: 6,43 ₸

Сату: 6,59 ₸

Шымкент

Доллар

Сатып алу: 547 ₸

Сату: 550 ₸

Еуро

Сатып алу: 637,6 ₸

Сату: 643,4 ₸

Рубль

Сатып алу: 6,47 ₸

Сату: 6,53 ₸

Көрсетілген бағамдар тек материал жазылған сәтке ғана өзекті. Уақыт өте келе шетел валютасының бағасы өзгеруі мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
