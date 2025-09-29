Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары – 29 қыркүйек
Zakon.kz 2025 жылғы 29 қыркүйектегі (сағат 11:08-дегі жағдай бойынша) Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынады.
Ұлттық банктың ресми деректеріне сәйкес, доллардың бағамы – 544,26 теңге, еуро – 634,72 теңге, рубль – 6,52 теңге.
Астана
Доллар
Сатып алу: 543,7 ₸
Сату: 548,7 ₸
Еуро
Сатып алу: 635,5 ₸
Сату: 643,5 ₸
Рубль
Сатып алу: 6,47 ₸
Сату: 6,62 ₸
Алматы
Доллар
Сатып алу: 545,5 ₸
Сату: 549,5 ₸
Еуро
Сатып алу: 639,5 ₸
Сату: 644,5 ₸
Рубль
Сатып алу: 6,43 ₸
Сату: 6,59 ₸
Шымкент
Доллар
Сатып алу: 547 ₸
Сату: 550 ₸
Еуро
Сатып алу: 637,6 ₸
Сату: 643,4 ₸
Рубль
Сатып алу: 6,47 ₸
Сату: 6,53 ₸
Көрсетілген бағамдар тек материал жазылған сәтке ғана өзекті. Уақыт өте келе шетел валютасының бағасы өзгеруі мүмкін.
