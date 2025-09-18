#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қоғам

18 қыркүйектегі Астана мен Алматыдағы айырбастау пунктеріндегі валюта бағамдары

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.09.2025 10:56 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пунктерінде доллар, еуро және рубльдің сатып алу және сату бойынша орташа бағамдарын 2025 жылғы 18 қыркүйекте (сағат 11:08-дегі жағдай бойынша) ұсынады.

Ұлттық банктің ресми деректері бойынша:

доллар – 541,01 теңге,

еуро – 640,34 теңге,

рубль – 6,52 теңге.

Астана

Доллар: сатып алу – 539,6, сату – 544,6 теңге.

Еуро: сатып алу – 636,5, сату – 644,5 теңге.

Рубль: сатып алу – 6,35, сату – 6,55 теңге.

Алматы

Доллар: сатып алу – 540,7, сату – 543,1 теңге.

Еуро: сатып алу – 637,5, сату – 641,5 теңге.

Рубль: сатып алу – 6,41, сату – 6,53 теңге.

Шымкент

Доллар: сатып алу – 540,6, сату – 543,7 теңге.

Еуро: сатып алу – 637,4, сату – 642,7 теңге.

Рубль: сатып алу – 6,44, сату – 6,52 теңге.

Аталған бағамдар материал жарияланған сәтке ғана өзекті. Уақыт өте келе айырбастау пунктеріндегі бағалар өзгеруі мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
