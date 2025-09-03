Астана мен Алматыдағы айырбастау пунктеріндегі валюта бағамдары – 2025 жылғы 3 қыркүйек
Zakon.kz 2025 жылғы 3 қыркүйек күні сағат 11:08-дегі жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пунктеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарына шолу жасады.
Ұлттық банктің ресми деректері бойынша:
1 АҚШ доллары – 539,55 теңге
1 еуро – 627,55 теңге
1 рубль – 6,7 теңге
Астана
Доллар
Сатып алу: 537 ₸
Сату: 542 ₸
Еуро
Сатып алу: 624 ₸
Сату: 634 ₸
Рубль
Сатып алу: 6,63 ₸
Сату: 6,74 ₸
Алматы
Доллар
Сатып алу: 539,1 ₸
Сату: 541,5 ₸
Еуро
Сатып алу: 626 ₸
Сату: 631 ₸
Рубль
Сатып алу: 6,59 ₸
Сату: 6,71 ₸
Шымкент
Доллар
Сатып алу: 538,6 ₸
Сату: 541,6 ₸
Еуро
Сатып алу: 624,9 ₸
Сату: 629,9 ₸
Рубль
Сатып алу: 6,60 ₸
Сату: 6,67 ₸
Ескерту: көрсетілген валюта бағамдары мақала жазылған сәттегі нақты мәндерге сәйкес келеді. Уақыт өткен сайын бағамдар өзгеруі мүмкін.
