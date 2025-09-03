#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+22°
$
539.55
627.55
6.7
Қаржы

Астана мен Алматыдағы айырбастау пунктеріндегі валюта бағамдары – 2025 жылғы 3 қыркүйек

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.09.2025 12:32 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2025 жылғы 3 қыркүйек күні сағат 11:08-дегі жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пунктеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарына шолу жасады.

Ұлттық банктің ресми деректері бойынша:

1 АҚШ доллары – 539,55 теңге

1 еуро – 627,55 теңге

1 рубль – 6,7 теңге

Астана

Доллар

Сатып алу: 537 ₸

Сату: 542 ₸

Еуро

Сатып алу: 624 ₸

Сату: 634 ₸

Рубль

Сатып алу: 6,63 ₸

Сату: 6,74 ₸

Алматы

Доллар

Сатып алу: 539,1 ₸

Сату: 541,5 ₸

Еуро

Сатып алу: 626 ₸

Сату: 631 ₸

Рубль

Сатып алу: 6,59 ₸

Сату: 6,71 ₸

Шымкент

Доллар

Сатып алу: 538,6 ₸

Сату: 541,6 ₸

Еуро

Сатып алу: 624,9 ₸

Сату: 629,9 ₸

Рубль

Сатып алу: 6,60 ₸

Сату: 6,67 ₸

Ескерту: көрсетілген валюта бағамдары мақала жазылған сәттегі нақты мәндерге сәйкес келеді. Уақыт өткен сайын бағамдар өзгеруі мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
