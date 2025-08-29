#Қазақстан
Қаржы

2025 жылғы 29 тамыздағы Астана мен Алматы қалаларындағы валюта бағамдары

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.08.2025 12:08 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубль валюталарының сатып алу және сату бойынша орташа өлшемді бағамдарын 2025 жылғы 28 тамыздағы сағат 11:10-дағы жағдай бойынша ұсынды.

Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша:

доллар – 537,76 теңге

еуро – 627,62 теңге

рубль – 6,7 теңге

Астана

Доллар бағамы

Сатып алу: 535,8 теңге

Сату: 540,8 теңге

Еуро бағамы

Сатып алу: 621,6 теңге

Сату: 631,7 теңге

Рубль бағамы

Сатып алу: 6,65 теңге

Сату: 6,75 теңге

Алматы

Доллар бағамы

Сатып алу: 538,3 теңге

Сату: 540,7 теңге

Еуро бағамы

Сатып алу: 626 теңге

Сату: 630 теңге

Рубль бағамы

Сатып алу: 6,59 теңге

Сату: 6,71 теңге

Шымкент

Доллар бағамы

Сатып алу: 537,3 теңге

Сату: 539,5 теңге

Еуро бағамы

Сатып алу: 623,5 теңге

Сату: 628,7 теңге

Рубль бағамы

Сатып алу: 6,61 теңге

Сату: 6,67 теңге

Ескерту: көрсетілген валюта бағамдары мақала жазылған сәттегі жағдай бойынша өзекті. Уақыт өте келе бағамдар өзгеруі мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
