2025 жылғы 29 тамыздағы Астана мен Алматы қалаларындағы валюта бағамдары
Zakon.kz Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубль валюталарының сатып алу және сату бойынша орташа өлшемді бағамдарын 2025 жылғы 28 тамыздағы сағат 11:10-дағы жағдай бойынша ұсынды.
Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша:
доллар – 537,76 теңге
еуро – 627,62 теңге
рубль – 6,7 теңге
Астана
Доллар бағамы
Сатып алу: 535,8 теңге
Сату: 540,8 теңге
Еуро бағамы
Сатып алу: 621,6 теңге
Сату: 631,7 теңге
Рубль бағамы
Сатып алу: 6,65 теңге
Сату: 6,75 теңге
Алматы
Доллар бағамы
Сатып алу: 538,3 теңге
Сату: 540,7 теңге
Еуро бағамы
Сатып алу: 626 теңге
Сату: 630 теңге
Рубль бағамы
Сатып алу: 6,59 теңге
Сату: 6,71 теңге
Шымкент
Доллар бағамы
Сатып алу: 537,3 теңге
Сату: 539,5 теңге
Еуро бағамы
Сатып алу: 623,5 теңге
Сату: 628,7 теңге
Рубль бағамы
Сатып алу: 6,61 теңге
Сату: 6,67 теңге
Ескерту: көрсетілген валюта бағамдары мақала жазылған сәттегі жағдай бойынша өзекті. Уақыт өте келе бағамдар өзгеруі мүмкін.
