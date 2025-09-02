Астана мен Алматыдағы валюта бағамдары – 2 қыркүйекке
Zakon.kz 2025 жылғы 2 қыркүйек күні (сағат 11:08-дегі жағдай бойынша) Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пунктеріндегі доллар, еуро және рубль валюталарының орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.
Ұлттық банктің ресми мәліметтері бойынша:
АҚШ доллары – 538,54 теңге,
Еуро – 628,31 теңге,
Ресей рублі – 6,7 теңге.
Астана
Доллар бағамы:
Сатып алу – 535,85 ₸
Сату – 540,85 ₸
Еуро бағамы:
Сатып алу – 623,7 ₸
Сату – 633,7 ₸
Рубль бағамы:
Сатып алу – 6,60 ₸
Сату – 6,70 ₸
Алматы
Доллар бағамы:
Сатып алу – 538,1 ₸
Сату – 540,5 ₸
Еуро бағамы:
Сатып алу – 627 ₸
Сату – 631 ₸
Рубль бағамы:
Сатып алу – 6,57 ₸
Сату – 6,69 ₸
Шымкент
Доллар бағамы:
Сатып алу – 537,8 ₸
Сату – 540,8 ₸
Еуро бағамы:
Сатып алу – 624,7 ₸
Сату – 629,7 ₸
Рубль бағамы:
Сатып алу – 6,62 ₸
Сату – 6,68 ₸
Ескерту: Келтірілген валюта бағамдары мақала жарияланған сәтке ғана өзекті. Уақыт өте келе айырбастау бағамдары өзгеруі мүмкін.
