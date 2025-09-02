#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+24°
$
538.54
628.31
6.7
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+24°
$
538.54
628.31
6.7
Қоғам

Астана мен Алматыдағы валюта бағамдары – 2 қыркүйекке

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.09.2025 11:24 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2025 жылғы 2 қыркүйек күні (сағат 11:08-дегі жағдай бойынша) Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пунктеріндегі доллар, еуро және рубль валюталарының орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.

Ұлттық банктің ресми мәліметтері бойынша:

АҚШ доллары – 538,54 теңге,

Еуро – 628,31 теңге,

Ресей рублі – 6,7 теңге.

Астана

Доллар бағамы:

Сатып алу – 535,85 ₸

Сату – 540,85 ₸

Еуро бағамы:

Сатып алу – 623,7 ₸

Сату – 633,7 ₸

Рубль бағамы:

Сатып алу – 6,60 ₸

Сату – 6,70 ₸

Алматы

Доллар бағамы:

Сатып алу – 538,1 ₸

Сату – 540,5 ₸

Еуро бағамы:

Сатып алу – 627 ₸

Сату – 631 ₸

Рубль бағамы:

Сатып алу – 6,57 ₸

Сату – 6,69 ₸

Шымкент

Доллар бағамы:

Сатып алу – 537,8 ₸

Сату – 540,8 ₸

Еуро бағамы:

Сатып алу – 624,7 ₸

Сату – 629,7 ₸

Рубль бағамы:

Сатып алу – 6,62 ₸

Сату – 6,68 ₸

Ескерту: Келтірілген валюта бағамдары мақала жарияланған сәтке ғана өзекті. Уақыт өте келе айырбастау бағамдары өзгеруі мүмкін.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Балаларды зорлаған: 21 жастағы қазақстандық өмір бойына түрмеге қамалды
Қоғам
17:22, Бүгін
Балаларды зорлаған: 21 жастағы қазақстандық өмір бойына түрмеге қамалды
2 қыркүйектегі сауда-саттықта доллар бағамы өсті
Қоғам
16:52, Бүгін
2 қыркүйектегі сауда-саттықта доллар бағамы өсті
Ұлттық банк төрағасы доллар 1000 теңге бола ма деген сұраққа жауап берді
Қоғам
16:49, Бүгін
Ұлттық банк төрағасы доллар 1000 теңге бола ма деген сұраққа жауап берді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: