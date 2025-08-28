Астана мен Алматыдағы валюта бағамы – 28 тамыз
Zakon.kz 2025 жылғы 28 тамызға (сағат 11:10) арналған Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.
Ұлттық Банктің ресми бағамы бойынша:
1 АҚШ доллары – 537,63 теңге
1 еуро – 622,52 теңге
1 рубль – 6,69 теңге
АСТАНА
Доллар
Сатып алу: 536,8 ₸
Сату: 539,2 ₸
Еуро
Сатып алу: 622,9 ₸
Сату: 627,6 ₸
Рубль
Сатып алу: 6,61 ₸
Сату: 6,68 ₸
АЛМАТЫ
Доллар
Сатып алу: 537,1 ₸
Сату: 539,5 ₸
Еуро
Сатып алу: 625 ₸
Сату: 629 ₸
Рубль
Сатып алу: 6,57 ₸
Сату: 6,69 ₸
ШЫМКЕНТ
Доллар
Сатып алу: 536,9 ₸
Сату: 539,9 ₸
Еуро
Сатып алу: 622,1 ₸
Сату: 627,8 ₸
Рубль
Сатып алу: 6,59 ₸
Сату: 6,65 ₸
Ескерту: Бұл валюта бағамдары тек материал жазылған сәттегі жағдай бойынша өзекті. Уақыт өте келе шетел валютасына қатысты бағамдар өзгеруі мүмкін.
