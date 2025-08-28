#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қаржы

Астана мен Алматыдағы валюта бағамы – 28 тамыз

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.08.2025 12:00 Фото: freepik
Zakon.kz 2025 жылғы 28 тамызға (сағат 11:10) арналған Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.

Ұлттық Банктің ресми бағамы бойынша:

1 АҚШ доллары – 537,63 теңге

1 еуро – 622,52 теңге

1 рубль – 6,69 теңге

АСТАНА

Доллар

Сатып алу: 536,8 ₸

Сату: 539,2 ₸

Еуро

Сатып алу: 622,9 ₸

Сату: 627,6 ₸

Рубль

Сатып алу: 6,61 ₸

Сату: 6,68 ₸

АЛМАТЫ

Доллар

Сатып алу: 537,1 ₸

Сату: 539,5 ₸

Еуро

Сатып алу: 625 ₸

Сату: 629 ₸

Рубль

Сатып алу: 6,57 ₸

Сату: 6,69 ₸

ШЫМКЕНТ

Доллар

Сатып алу: 536,9 ₸

Сату: 539,9 ₸

Еуро

Сатып алу: 622,1 ₸

Сату: 627,8 ₸

Рубль

Сатып алу: 6,59 ₸

Сату: 6,65 ₸

Ескерту: Бұл валюта бағамдары тек материал жазылған сәттегі жағдай бойынша өзекті. Уақыт өте келе шетел валютасына қатысты бағамдар өзгеруі мүмкін.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
