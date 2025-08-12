#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері

+37°
$
542.66
631.98
6.77
Қаржы

Астана мен Алматыдағы валюта бағамдары – 12 тамыз

12.08.2025 12:42 Фото: freepik
Zakon.kz мәліметінше, 2025 жылғы 12 тамыздағы (сағат 11:25-тегі жағдай бойынша) Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдары, сондай-ақ ҚР Ұлттық банкінің ресми бағамдары ұсынылды.

ҚР Ұлттық банкінің ресми мәліметі бойынша, доллар бағамы 542,66 теңге, еуро – 631,98 теңге, рубль – 6,77 теңге.

Астана

Айырбастау пункттеріндегі доллар бағамы

Астанада долларды орташа сатып алу бағамы – 540 теңге, сату – 547 теңге.

Айырбастау пункттеріндегі еуро бағамы

Астанада еуроны сатып алудың орташа бағамы – 626 теңге, сату – 636 теңге.

Айырбастау пункттеріндегі рубль бағамы

Астанада рубльді сатып алудың орташа бағамы – 6,73 теңге, сату – 6,83 теңге.

Алматы

Айырбастау пункттеріндегі доллар бағамы

Алматыда долларды сатып алудың орташа бағамы – 542,3 теңге, сату – 544,7 теңге.

Айырбастау пункттеріндегі еуро бағамы

Алматыда еуроны сатып алудың орташа бағамы 629,5 теңге, сату бағамы 633,5 теңге.

Айырбастау пункттеріндегі рубль бағамы

Алматыда рубльді сатып алудың орташа бағамы – 6,67 теңге, сату – 6,79 теңге.

Шымкент

Айырбастау пункттеріндегі доллар бағамы

Шымкентте долларды сатып алудың орташа бағамы 541 теңге, сату бағамы 544 теңге.

Айырбастау пункттеріндегі еуро бағамы

Шымкентте еуроны сатып алудың орташа бағамы 630 теңге, сату бағамы 634 теңге.

Айырбастау пункттеріндегі рубль бағамы

Шымкентте рубльді сатып алудың орташа бағамы – 6,7 теңге, сату бағамы – 6,78.

Көрсетілген айырбас бағамдары тек жазу кезінде жарамды. Уақытқа байланысты шетел валютасының бағасы өзгеруі мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
