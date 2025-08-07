#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қаржы

Астана мен Алматыдағы айырбастау пунктеріндегі валюта бағамдары — 2025 жылғы 7 тамыз

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.08.2025 11:04 Фото: freepik
2025 жылғы 7 тамыздағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде шетел валюталарының орташа сатып алу және сату бағамдары мен ҚР Ұлттық банкінің ресми бағамы ұсынылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР Ұлттық банкінің ресми мәліметтері бойынша:

  • АҚШ доллары – 536,58 теңге
  • Еуро – 622,75 теңге
  • Ресей рублі – 6,71 теңге

Астана қаласы

АҚШ доллары

Орташа сатып алу бағамы – 537,4 теңге

Орташа сату бағамы – 544,4 теңге

Еуро

Орташа сатып алу бағамы – 619,5 теңге

Орташа сату бағамы – 629,5 теңге

Ресей рублі

Орташа сатып алу бағамы – 6,64 теңге

Орташа сату бағамы – 6,75 теңге

Алматы қаласы

АҚШ доллары

Орташа сатып алу бағамы – 538,3 теңге

Орташа сату бағамы – 540,7 теңге

Еуро

Орташа сатып алу бағамы – 624 теңге

Орташа сату бағамы – 629 теңге

Ресей рублі

Орташа сатып алу бағамы – 6,63 теңге

Орташа сату бағамы – 6,75 теңге

Шымкент қаласы

АҚШ доллары

Орташа сатып алу бағамы – 537,7 теңге

Орташа сату бағамы – 540,8 теңге

Еуро

Орташа сатып алу бағамы – 621,7 теңге

Орташа сату бағамы – 628,4 теңге

Ресей рублі

Орташа сатып алу бағамы – 6,61 теңге

Орташа сату бағамы – 6,68 теңге

Ескерту: Жоғарыда көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәттегі жағдай бойынша өзекті. Уақыт өте келе шетел валюталарының бағамдары өзгеруі мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
