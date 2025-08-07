Астана мен Алматыдағы айырбастау пунктеріндегі валюта бағамдары — 2025 жылғы 7 тамыз
ҚР Ұлттық банкінің ресми мәліметтері бойынша:
- АҚШ доллары – 536,58 теңге
- Еуро – 622,75 теңге
- Ресей рублі – 6,71 теңге
Астана қаласы
АҚШ доллары
Орташа сатып алу бағамы – 537,4 теңге
Орташа сату бағамы – 544,4 теңге
Еуро
Орташа сатып алу бағамы – 619,5 теңге
Орташа сату бағамы – 629,5 теңге
Ресей рублі
Орташа сатып алу бағамы – 6,64 теңге
Орташа сату бағамы – 6,75 теңге
Алматы қаласы
АҚШ доллары
Орташа сатып алу бағамы – 538,3 теңге
Орташа сату бағамы – 540,7 теңге
Еуро
Орташа сатып алу бағамы – 624 теңге
Орташа сату бағамы – 629 теңге
Ресей рублі
Орташа сатып алу бағамы – 6,63 теңге
Орташа сату бағамы – 6,75 теңге
Шымкент қаласы
АҚШ доллары
Орташа сатып алу бағамы – 537,7 теңге
Орташа сату бағамы – 540,8 теңге
Еуро
Орташа сатып алу бағамы – 621,7 теңге
Орташа сату бағамы – 628,4 теңге
Ресей рублі
Орташа сатып алу бағамы – 6,61 теңге
Орташа сату бағамы – 6,68 теңге
Ескерту: Жоғарыда көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәттегі жағдай бойынша өзекті. Уақыт өте келе шетел валюталарының бағамдары өзгеруі мүмкін.