Қаржы

Астана мен Алматыдағы айырбастау пунктеріндегі валюта бағамдары — 2025 жылғы 18 тамыз

2025 жылғы 18 тамыздағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде шетел валюталарының орташа сатып алу және сату бағамдары мен ҚР Ұлттық банкінің ресми бағамы ұсынылды
2025 жылғы 18 тамыздағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде шетел валюталарының орташа сатып алу және сату бағамдары мен ҚР Ұлттық банкінің ресми бағамы ұсынылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР Ұлттық банкінің ресми мәліметтері бойынша:

  • АҚШ доллары – 540,87 теңге,
  • Еуро – 632,01 теңге,
  • Ресей рублі – 6,76 теңге.

Астана қаласы

АҚШ доллары

Орташа сатып алу бағамы – 538 теңге

Орташа сату бағамы – 545 теңге

Еуро

Орташа сатып алу бағамы – 626 теңге

Орташа сату бағамы – 636 теңге

Ресей рублі

Орташа сатып алу бағамы – 6,71 теңге

Орташа сату бағамы – 6,81 теңге

Алматы қаласы

АҚШ доллары

Орташа сатып алу бағамы – 540,1 теңге

Орташа сату бағамы – 542,5 теңге

Еуро

Орташа сатып алу бағамы – 630 теңге

Орташа сату бағамы – 634 теңге

Ресей рублі

Орташа сатып алу бағамы – 6,63 теңге

Орташа сату бағамы – 6,75 теңге

Шымкент қаласы

АҚШ доллары

Орташа сатып алу бағамы – 540,5 теңге

Орташа сату бағамы – 543,5 теңге

Еуро

Орташа сатып алу бағамы – 628 теңге

Орташа сату бағамы – 634 теңге

Ресей рублі

Орташа сатып алу бағамы – 6,8 теңге

Орташа сату бағамы – 6,73 теңге

Ескерту: Жоғарыда көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәттегі жағдай бойынша өзекті. Уақыт өте келе шетел валюталарының бағамдары өзгеруі мүмкін.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
