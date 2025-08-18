Астана мен Алматыдағы айырбастау пунктеріндегі валюта бағамдары — 2025 жылғы 18 тамыз
ҚР Ұлттық банкінің ресми мәліметтері бойынша:
- АҚШ доллары – 540,87 теңге,
- Еуро – 632,01 теңге,
- Ресей рублі – 6,76 теңге.
Астана қаласы
АҚШ доллары
Орташа сатып алу бағамы – 538 теңге
Орташа сату бағамы – 545 теңге
Еуро
Орташа сатып алу бағамы – 626 теңге
Орташа сату бағамы – 636 теңге
Ресей рублі
Орташа сатып алу бағамы – 6,71 теңге
Орташа сату бағамы – 6,81 теңге
Алматы қаласы
АҚШ доллары
Орташа сатып алу бағамы – 540,1 теңге
Орташа сату бағамы – 542,5 теңге
Еуро
Орташа сатып алу бағамы – 630 теңге
Орташа сату бағамы – 634 теңге
Ресей рублі
Орташа сатып алу бағамы – 6,63 теңге
Орташа сату бағамы – 6,75 теңге
Шымкент қаласы
АҚШ доллары
Орташа сатып алу бағамы – 540,5 теңге
Орташа сату бағамы – 543,5 теңге
Еуро
Орташа сатып алу бағамы – 628 теңге
Орташа сату бағамы – 634 теңге
Ресей рублі
Орташа сатып алу бағамы – 6,8 теңге
Орташа сату бағамы – 6,73 теңге
Ескерту: Жоғарыда көрсетілген валюта бағамдары материал жарияланған сәттегі жағдай бойынша өзекті. Уақыт өте келе шетел валюталарының бағамдары өзгеруі мүмкін.