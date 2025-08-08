Астана және Алматы айырбастау пункттеріндегі 8 тамыздағы валюта бағамы
ҚР Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша доллар курсы — 539,38 теңге, еуро — 629,46 теңге, рубль — 6,76 теңге.
Астана
Доллардың айырбас пункттеріндегі курсы
Астанада долларды сатып алу орташа курсы — 538 теңге, сату — 545 теңге.
Еуроның айырбас пункттеріндегі курсы
Астанада еуроны сатып алу орташа курсы — 623 теңге, сату — 632 теңге.
Рубльдің айырбас пункттеріндегі курсы
Астанада рубльді сатып алу орташа курсы — 6,64 теңге, сату — 6,82 теңге.
Алматы
Доллардың айырбас пункттеріндегі курсы
Алматыда долларды сатып алу орташа курсы — 540 теңге, сату — 541 теңге.
Еуроның айырбас пункттеріндегі курсы
Алматыда еуроны сатып алу орташа курсы – 626 теңге, сату – 631 теңге.
Рубльдің айырбас пункттеріндегі курсы
Алматыда рубльді сатып алу орташа курсы – 6,63 теңге, сату – 6,75 теңге.
Шымкент
Доллардың айырбас пункттеріндегі курсы
Шымкентте долларды сатып алу орташа курсы – 538 теңге, сату – 541 теңге.
Еуроның айырбас пункттеріндегі курсы
Шымкентте еуроны сатып алу орташа курсы – 625 теңге, сату – 629 теңге.
Рубльдің айырбас пункттеріндегі курсы
Шымкентте рубльді сатып алу орташа курсы – 6,68 теңге, сату – 6,73 теңге.
Аталған валюта курстары материал дайындалған сәттегі деректер болып табылады. Валюта бағамдары уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін.