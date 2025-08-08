#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
#Халық заңгері
+30°
$
539.38
629.46
6.76
+30°
$
539.38
629.46
6.76
Қоғам

Астана және Алматы айырбастау пункттеріндегі 8 тамыздағы валюта бағамы

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.08.2025 11:34 Фото: freepik
2025 жылғы 8 тамызға (сағат 11:10) Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы валюта айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа салмақты сатып алу және сату курстары, сондай-ақ ҚР Ұлттық банкінің ресми курстары ұсынылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша доллар курсы — 539,38 теңге, еуро — 629,46 теңге, рубль — 6,76 теңге.

Астана

Доллардың айырбас пункттеріндегі курсы

Астанада долларды сатып алу орташа курсы — 538 теңге, сату — 545 теңге.

Еуроның айырбас пункттеріндегі курсы

Астанада еуроны сатып алу орташа курсы — 623 теңге, сату — 632 теңге.

Рубльдің айырбас пункттеріндегі курсы

Астанада рубльді сатып алу орташа курсы — 6,64 теңге, сату — 6,82 теңге.

Алматы

Доллардың айырбас пункттеріндегі курсы

Алматыда долларды сатып алу орташа курсы — 540 теңге, сату — 541 теңге.

Еуроның айырбас пункттеріндегі курсы

Алматыда еуроны сатып алу орташа курсы – 626 теңге, сату – 631 теңге.

Рубльдің айырбас пункттеріндегі курсы

Алматыда рубльді сатып алу орташа курсы – 6,63 теңге, сату – 6,75 теңге.

Шымкент

Доллардың айырбас пункттеріндегі курсы

Шымкентте долларды сатып алу орташа курсы – 538 теңге, сату – 541 теңге.

Еуроның айырбас пункттеріндегі курсы

Шымкентте еуроны сатып алу орташа курсы – 625 теңге, сату – 629 теңге.

Рубльдің айырбас пункттеріндегі курсы

Шымкентте рубльді сатып алу орташа курсы – 6,68 теңге, сату – 6,73 теңге.

Аталған валюта курстары материал дайындалған сәттегі деректер болып табылады. Валюта бағамдары уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
