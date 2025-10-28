#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қаржы

Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 28 қазан

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.10.2025 12:41 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2025 жылғы 28 қазандағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.

Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі мәліметінше, ресми бағамдар:

  • АҚШ доллары – 538,13 теңге,
  • Еуро – 624,88 теңге,
  • Ресей рублі – 6,64 теңге.

Астана

Доллар бағамы:

Сатып алу – 536 теңге, сату – 542 теңге.

Еуро бағамы:

Сатып алу – 622 теңге, сату – 630 теңге.

Рубль бағамы:

Сатып алу – 6,6 теңге, сату – 6,8 теңге.

Алматы

Доллар бағамы:

Сатып алу – 537 теңге, сату – 539,8 теңге.

Еуро бағамы:

Сатып алу – 623,5 теңге, сату – 627,5 теңге.

Рубль бағамы:

Сатып алу – 6,57 теңге, сату – 6,71 теңге.

Шымкент

Доллар бағамы:

Сатып алу – 537 теңге, сату – 539,8 теңге.

Еуро бағамы:

Сатып алу – 627,5 теңге, сату – 6,57 теңге.

Рубль бағамы:

Сатып алу – 6,57 теңге, сату – 6,71 теңге.

Көрсетілген бағамдар материал жазылған сәттегі мәліметтерге сәйкес келеді. Уақыт өте келе шетел валюталарының бағасы өзгеруі мүмкін.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
