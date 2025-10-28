Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 28 қазан
Zakon.kz 2025 жылғы 28 қазандағы Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.
Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі мәліметінше, ресми бағамдар:
- АҚШ доллары – 538,13 теңге,
- Еуро – 624,88 теңге,
- Ресей рублі – 6,64 теңге.
Астана
Доллар бағамы:
Сатып алу – 536 теңге, сату – 542 теңге.
Еуро бағамы:
Сатып алу – 622 теңге, сату – 630 теңге.
Рубль бағамы:
Сатып алу – 6,6 теңге, сату – 6,8 теңге.
Алматы
Доллар бағамы:
Сатып алу – 537 теңге, сату – 539,8 теңге.
Еуро бағамы:
Сатып алу – 623,5 теңге, сату – 627,5 теңге.
Рубль бағамы:
Сатып алу – 6,57 теңге, сату – 6,71 теңге.
Шымкент
Доллар бағамы:
Сатып алу – 537 теңге, сату – 539,8 теңге.
Еуро бағамы:
Сатып алу – 627,5 теңге, сату – 6,57 теңге.
Рубль бағамы:
Сатып алу – 6,57 теңге, сату – 6,71 теңге.
Көрсетілген бағамдар материал жазылған сәттегі мәліметтерге сәйкес келеді. Уақыт өте келе шетел валюталарының бағасы өзгеруі мүмкін.
