Қаржы

Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 13 қазан

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.10.2025 11:44 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2025 жылғы 13 қазандағы (сағат 11:10-дегі жағдай бойынша) Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес, доллардың ресми бағамы – 539,06 теңге, еуро – 623,75 теңге, рубль – 6,63 теңге.

Астана

Доллар бағамы:

орташа сатып алу – 537,6 теңге, сату – 543,7 теңге.

Еуро бағамы:

орташа сатып алу – 623,6 теңге, сату – 631,6 теңге.

Рубль бағамы:

орташа сатып алу – 6,55 теңге, сату – 6,70 теңге.

Алматы

Доллар бағамы:

орташа сатып алу – 538,5 теңге, сату – 541,5 теңге.

Еуро бағамы:

орташа сатып алу – 625 теңге, сату – 629 теңге.

Рубль бағамы:

орташа сатып алу – 6,53 теңге, сату – 6,65 теңге.

Шымкент

Доллар бағамы:

орташа сатып алу – 538 теңге, сату – 541 теңге.

Еуро бағамы:

орташа сатып алу – 622,9 теңге, сату – 629,2 теңге.

Рубль бағамы:

орташа сатып алу – 6,54 теңге, сату – 6,61 теңге.

Көрсетілген валюта бағамдары материал дайындалған сәттегі жағдай бойынша өзекті. Уақыт өте келе шетел валютасының бағамы өзгеруі мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
