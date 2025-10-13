Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 13 қазан
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректеріне сәйкес, доллардың ресми бағамы – 539,06 теңге, еуро – 623,75 теңге, рубль – 6,63 теңге.
Астана
Доллар бағамы:
орташа сатып алу – 537,6 теңге, сату – 543,7 теңге.
Еуро бағамы:
орташа сатып алу – 623,6 теңге, сату – 631,6 теңге.
Рубль бағамы:
орташа сатып алу – 6,55 теңге, сату – 6,70 теңге.
Алматы
Доллар бағамы:
орташа сатып алу – 538,5 теңге, сату – 541,5 теңге.
Еуро бағамы:
орташа сатып алу – 625 теңге, сату – 629 теңге.
Рубль бағамы:
орташа сатып алу – 6,53 теңге, сату – 6,65 теңге.
Шымкент
Доллар бағамы:
орташа сатып алу – 538 теңге, сату – 541 теңге.
Еуро бағамы:
орташа сатып алу – 622,9 теңге, сату – 629,2 теңге.
Рубль бағамы:
орташа сатып алу – 6,54 теңге, сату – 6,61 теңге.
Көрсетілген валюта бағамдары материал дайындалған сәттегі жағдай бойынша өзекті. Уақыт өте келе шетел валютасының бағамы өзгеруі мүмкін.