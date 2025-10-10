#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қаржы

Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 10 қазан 2025 жыл

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.10.2025 11:17 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 10 қазан 2025 жылғы сағат 11:10-дегі жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.

Ұлттық банктің ресми деректері бойынша:

1 АҚШ доллары – 541,54 теңге,

1 еуро – 629,16 теңге,

1 рубль – 6,64 теңге.

Астана

Доллар: сатып алу – 538,8 тг, сату – 544,8 тг

Еуро: сатып алу – 624,9 тг, сату – 632,9 тг

Рубль: сатып алу – 6,55 тг, сату – 6,70 тг

Алматы

Доллар: сатып алу – 541 тг, сату – 543,9 тг

Еуро: сатып алу – 626,5 тг, сату – 631,5 тг

Рубль: сатып алу – 6,55 тг, сату – 6,67 тг

Шымкент

Доллар: сатып алу – 540 тг, сату – 543 тг

Еуро: сатып алу – 626,1 тг, сату – 632,5 тг

Рубль: сатып алу – 6,58 тг, сату – 6,65 тг

Айырбастау бағамдары материал жарияланған сәттегі көрсеткіштер. Уақыт өте келе валюта бағасы өзгеруі мүмкін.

