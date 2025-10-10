Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 10 қазан 2025 жыл
Zakon.kz 10 қазан 2025 жылғы сағат 11:10-дегі жағдай бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды.
Ұлттық банктің ресми деректері бойынша:
1 АҚШ доллары – 541,54 теңге,
1 еуро – 629,16 теңге,
1 рубль – 6,64 теңге.
Астана
Доллар: сатып алу – 538,8 тг, сату – 544,8 тг
Еуро: сатып алу – 624,9 тг, сату – 632,9 тг
Рубль: сатып алу – 6,55 тг, сату – 6,70 тг
Алматы
Доллар: сатып алу – 541 тг, сату – 543,9 тг
Еуро: сатып алу – 626,5 тг, сату – 631,5 тг
Рубль: сатып алу – 6,55 тг, сату – 6,67 тг
Шымкент
Доллар: сатып алу – 540 тг, сату – 543 тг
Еуро: сатып алу – 626,1 тг, сату – 632,5 тг
Рубль: сатып алу – 6,58 тг, сату – 6,65 тг
Айырбастау бағамдары материал жарияланған сәттегі көрсеткіштер. Уақыт өте келе валюта бағасы өзгеруі мүмкін.
